В Калифорнии из-за отравления бледными поганками погибли четыре человека

AP: Четыре человека в Калифорнии умерли из-за отравления поганками

Tекст: Мария Иванова

Четыре человека скончались в Калифорнии после употребления ядовитых грибов – бледных поганок, сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей. Еще трое пострадавших получили тяжелое отравление и были вынуждены пройти трансплантацию печени.

Бледные поганки в этом году массово распространились в Калифорнии из-за дождливой и теплой погоды, что, по словам экспертов, увеличило риск их случайного сбора. Эти грибы легко спутать с безопасными для человека видами, что и стало причиной роста числа отравлений, передает РИА «Новости».

Департамент здравоохранения Калифорнии выступил с рекомендацией к жителям штата полностью отказаться от самостоятельного сбора грибов в этом сезоне.

По данным ведомства, с середины ноября зарегистрировано около 30 случаев отравления бледными поганками. Большинство пострадавших столкнулись с тяжелыми осложнениями, включая печеночную недостаточность. Несколько человек были госпитализированы в реанимацию, часть пациентов нуждалась в экстренной медицинской помощи из-за серьезного поражения печени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году австралийку признали виновной в отравлении родственников мужа ядовитыми грибами.

Ранее в Геленджике более десяти человек отравились грибами.