Посол в Бельгии Гончар: Население ЕС готовят к вооруженному конфликту с Россией

Tекст: Мария Иванова

Европа ускоренно милитаризируется, а население Евросоюза целенаправленно готовят к вооруженному конфликту с Россией, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар РИА «Новости».

По его словам, «Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены альянса увеличить оборонные расходы и перейти к военному образу мышления, заявлая, что НАТО якобы является «следующей целью» России. Также он отметил, что европейцы должны быть готовы к возможному конфликту.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в отношении стран НАТО и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса у своих западных рубежей.

В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, однако любые потенциально опасные для интересов страны действия не останутся без внимания. Власти России считают милитаризацию Европы безрассудной и опасной политикой, которая может привести к непредсказуемым последствиям.

Напомним, в прошлом году посол России в Бельгии Денис Гончар также заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.