В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады

Столкновения полиции и протестующих против Олимпиады произошли в Милане

Tекст: Мария Иванова

В Милане произошли столкновения между полицией и протестующими во время акции против проведения Олимпийских игр, сообщает AFP.

Демонстрация собрала несколько десятков участников, многие из которых скрывали лица масками, передает ТАСС

Как отмечает агентство, протестующие начали бросать камни и запускать фейерверки в сторону сил правопорядка. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ходе беспорядков были задержаны несколько человек.

Церемония открытия Олимпийских игр в Милане состоялась 6 февраля, а соревнования завершатся 22 февраля.

Международный олимпийский комитет в субботу отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр.

Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.