Около тысячи россиян не смогли улететь с Пхукета из-за задержек рейсов Azur Air

Tекст: Вера Басилая

Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой с Пхукета из-за задержек рейсов авиакомпании Azur Air, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что самолет рейса ZF-2904, направлявшийся в Москву, подал сигнал бедствия и вернулся в Таиланд. Пассажиры были вынуждены ждать замену в аэропорту.

Ситуация осложняется тем, что еще один рейс в Москву задерживается более суток, а вылетающие в Новосибирск ждут свою отправку уже около 15 часов. Туристы вынуждены проводить время прямо на полу терминала, дети спят на тележках для багажа.

Туроператоры сообщают, что основной причиной задержек стало позднее прибытие самолета, а свободных бортов для оперативной замены сейчас нет. Жилье предоставили только тем, кто приобрел путевку через туроператора, остальные пассажиры остаются в аэропорту.

Ранее рейс ZF-2904 авиакомпании Azur air вернулся в аэропорт Пхукета по технической причине.

Вылет самолета Azur Air из Красноярска во Вьетнам задержался на двое суток из-за технического обслуживания.

В конце января самолет Azur Air совершил незапланированную посадку в столице Вьетнама.

До этого самолет Azur Air, летевший из Пхукета в Барнаул, приземлился в Китае по технической причине.