Джонсон потребовал посадить экс-посла Мандельсона за связь с Эпштейном

Джонсон потребовал срока в тюрьме для экс-посла Мандельсона за связь с Эпштейном

Tекст: Мария Иванова

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал отправить экс-посла страны в США Питера Мандельсона в тюрьму за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

Джонсон отметил, что Мандельсон в 2008 году регулярно передавал секретную информацию Эпштейну, а подобные действия должны повлечь за собой уголовное наказание. «Из всех случаев коррупции Мандельсона, выявленных в досье Эпштейна, наиболее вопиющим на сегодняшний день является его поведение во время банковского кризиса 2008 года. Если это так, то я считаю, что он должен отправиться в тюрьму только за одно это преступление», – написал Джонсон в колонке для Daily Mail.

Расследование в отношении Мандельсона началось после публикаций в СМИ, которые выяснили, что он в 2009 году переслал Эпштейну внутренний документ британского правительства, занимая тогда пост министра по делам бизнеса. Британская полиция провела обыски в рамках этого дела, а прокуратура объявила о начале уголовного расследования.

Джонсон также утверждает, что Мандельсон советовал американским банкирам способы повлиять на британскую политику по поводу банковских бонусов и оказывал давление на министра финансов. Бывший премьер считает, что Мандельсон действовал в интересах иностранных банкиров во время финансового кризиса, когда миллионы британцев страдали из-за действий банков.

Джонсон выразил удивление тем, что Мандельсона назначили послом в США в 2024 году по решению премьера Кира Стармера, несмотря на известные связи с Эпштейном. В связи с этим он потребовал от Стармера полностью раскрыть документы по назначению Мандельсона, назвав происходящее «гигантским коррупционным заговором».

На фоне резонанса Мандельсон объявил о выходе из Лейбористской партии и покинул Палату лордов. С поста посла в США он был уволен еще в сентябре 2025 года. В правительстве пообещали в ближайшее время обнародовать документы о его назначении, за исключением тех, что затрагивают национальную безопасность.

