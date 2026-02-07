В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли 53 семьи из СЗФО

Tекст: Вера Басилая

В финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вышли 53 семьи из 11 регионов Северо-Западного федерального округа.

По словам гендиректора платформы и ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, участники успешно справились с творческими, спортивными и интеллектуальными заданиями. Финал пройдет в Москве 8 июля 2026 года, где семьи поборются за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Полуфинал конкурса проходил в Петербурге в течение четырех дней, участие приняли 272 семейные команды, всего 1 418 человек. Победителями стали 23 семьи из Петербурга, семь из Архангельской области, шесть из Вологодской, пять из Калининградской, три из Ленинградской, по две из Мурманской, Карелии и Коми, а также по одной из Новгородской, Псковской областей и Ненецкого АО. Среди финалистов – династии металлургов, железнодорожников, педагогов, а также семьи, увлекающиеся геологией, генеалогией и творчеством.

Андрей Бетин отметил, что главное в конкурсе – не победа, а возможность всей семьей сделать важное дело и заложить новую традицию. Он подчеркнул, что мероприятие стало напоминанием о ценности семьи как самой надежной опоры:

«Для нас особенно ценно, что сами участники говорили: главное – не победа, а возможность вместе, всей семьей, сделать большое и важное дело, заложить новую традицию». – заявил Бетин.

В финал семьи прошли по итогам комплексных испытаний с акцентом на культурный код России и сплоченность, в том числе участие в интеллектуальной викторине «Знание.Игра». Прима-балерина Нина Змиевец отметила, что команды стали сплоченнее, а конкурс дал участникам колоссальный опыт взаимодействия: по ее словам, важно сохранить это чувство и передавать его другим семьям.

В рамках полуфинала для семей провели мастер-классы, мини-игры, выставки, а также возможность отправлять открытки через Почту России. Кроме того, некоторые семьи получили подарки за креативные наряды с русской душой от партнеров конкурса.

