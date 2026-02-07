Мать Гуменника рассказала о решении проблемы с музыкой для выступления

Мать Гуменника сообщила, что найдено хорошее решение с музыкой для выступления

Tекст: Мария Иванова

Проблема с использованием музыки в короткой программе российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде 2026 года решена, заявила его мать Елена, передает РИА «Новости».

Она отметила: «Пока не буду ничего говорить, но найдено хорошее решение вопроса. Дай Бог, чтобы все срослось!»

Ранее стало известно, что Гуменнику не разрешили использовать музыку из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. Также фигуристу отказали в возможности выступать под саундтрек из фильма «Дюна», который он использовал в прошлом сезоне.

Детали нового решения пока не разглашаются, однако семья спортсмена выразила уверенность, что найденный вариант устроит все стороны.

