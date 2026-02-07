Гусли официально признали национальным музыкальным инструментом России

Гусли получили официальный статус национального музыкального инструмента России

Tекст: Мария Иванова

Меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом России был подписан в Москве на первом Всероссийском конкурсе «Ристалище гусляров», передает РИА «Новости».

Председатель оргкомитета Кирилл Богомилов рассказал, что с инициативой выступил Союз гусляров России, ее поддержали Совет Федерации и Госдума.

По его словам, конкурс привлек более 500 участников из разных городов страны. Богомилов отметил: «Гусли были забытым музыкальным инструментом, скорее музейным, но сейчас традиция игры на гуслях возродилась вновь, на них играют и дети, и взрослые».

Он также уточнил, что на конкурсе выступили самые юные и самые пожилые исполнители – девочка трех лет и гусляр, которому почти 90 лет, что подчеркивает преемственность традиций.

«Ристалище гусляров» впервые объединило исполнителей всех направлений: от академических композиторов до любителей и новичков. Для начинающих гусляров предусмотрена отдельная номинация, чтобы поддержать интерес к инструменту среди молодежи.

Победители конкурса получают дипломы, призы, а также возможность бесплатно поучаствовать в записи юбилейного альбома «Лучшие гусляры России» и вступить в ассоциацию «Союза гусляров России».

Ранее сообщалось, что меморандум о признании гуслей национальным музыкальным инструментом России будет подписан на конкурсе «Ристалище гусляров России».

В прошлом году студия Cyberia Nova представила игру «Земский собор», в которой особое внимание было уделено музыкальному сопровождению с использованием гуслей и свирелей.