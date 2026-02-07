  • Новость часаПолиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
    7 февраля 2026, 17:31 • Новости дня

    Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника

    Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Команда фигуриста столкнулась с неожиданными трудностями из-за авторских прав на композицию, что может изменить его выступление на соревнованиях.

    Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Телеграм-канале эмоционально прокомментировал ситуацию с музыкой у фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде. Он отметил, что подобные проблемы возникают не впервые и выразил недоумение, почему вопрос авторских прав не был решен заранее.

    «Никогда такого не было и вот опять!!! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав??? Договориться или музыку заранее поменять??? Что за раздолбайство???», – написал комментатор.

    Команде фигуриста сообщили о проблемах с композицией «Парфюмер» всего за день до вылета на соревнования. Вылет Петра назначен на завтра, а выступление в короткой программе состоится через три дня.

    Если вопрос с авторскими правами не будет улажен в течение ближайших 10-15 часов, спортсмену придется использовать прошлогоднюю программу под музыку из «Дюны». Комментатор назвал подобные правила по авторскому праву на Олимпиаде «самой глупой практикой», подчеркнув, что это касается не только Гуменника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав.

    Также стало известно, что чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым, а не со своей привычной тренерской группой.

    А позже российская лыжница Дарья Непряева завершила скиатлон на Олимпийских играх на 17-м месте после падения на классической части трассы.


    7 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Итальянский политик Феррара отметил двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор Италии Джанлука Феррара отметил, что Олимпиада демонстрирует избирательность Запада к странам, вовлеченным в конфликты, особенно в отношении Израиля.

    Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении стран, вовлеченных в конфликты. По мнению бывшего итальянского сенатора Джанлуки Феррара в беседе с РИА «Новости», событие, призванное символизировать дружбу и солидарность, в реальности стало лишь символом, так как во многих регионах мира продолжаются конфликты.

    Феррара подчеркнул, что европейские власти по-разному относятся к государствам, принимающим участие в конфликтах: одни страны исключаются из международных соревнований, а другие продолжают участвовать. На церемонии открытия в Милане делегация Израиля была встречена свистом части публики, а вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что такие действия противоречат олимпийскому духу.

    «В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность», – заявил Феррара. Он также напомнил о принципе олимпийского перемирия, который, по его словам, сегодня носит формальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    В ответ директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержки всех спортсменов, независимо от решений их правительств.

    При этом, сам Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    7 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Дремлющая премьер Италии Мелони попала в кадр трансляции открытия Олимпиады

    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попала в объективы камер с закрытыми глазами во время церемонии открытия зимней Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».

    Кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выглядела дремлющей во время церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, попали в прямую трансляцию, передает РИА «Новости».

    На записи видно, как Мелони наблюдает за происходящим с усталым видом, а затем на несколько секунд закрывает глаза, слегка склонив голову.

    В социальных сетях быстро распространились скриншоты этой трансляции. Пользователи критически отреагировали на поведение премьера, указывая, что на таком важном событии подобная невнимательность выглядит неуместно. Один из комментаторов написал: «Ей было очень весело», другой иронично добавил: «Спит, как ангелок».

    Третий пользователь отметил, что этот кадр стал одним из самых неприятных моментов вечера, наряду с комментариями ведущих Rai1 и исполнением гимна Италии певицей Лаурой Паузини, которые также были подвергнуты критике за несоответствие высоким ожиданиям от открытия Олимпиады.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр

    МОК после свиста в адрес израильтян призвал к уважению всех спортсменов

    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.

    «Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.

    По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.

    Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    7 февраля 2026, 06:43 • Новости дня
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии
    @ Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр, сообщает Adnkronos.

    При выходе американской команды свист и крики «буу» раздались, когда на экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Adnkronos отмечает, что самих спортсменов США публика встретила аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Группа спортсменов из Израиля также столкнулась с негативной реакцией части зрителей, которые выразили свое недовольство свистом. Отмечается, что израильская делегация была представлена небольшим числом участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    8 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Диверсии произошли на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады в Италии

    Минтранс Италии заявил о диверсиях на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезные перебои в железнодорожном сообщении были зафиксированы в районе Болоньи, они произошли в результате диверсионных актов, заявил Минтранс Италии.

    Утром на участке между Болоньей и Венецией было выявлено повреждение кабелей, а на линии Болонья – Падуя обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. На высокоскоростном участке этой же трассы были перерезаны электрические кабели, а на направлении Болонья – Анкона в районе Пезаро вспыхнул пожар в электрошкафу, передает РИА «Новости».

    «Серьезные диверсионные акты, произошедшие сегодня утром возле железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу и напоминают террористические атаки, произошедшие во Франции всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр», – говорится в сообщении минтранса.

    Глава ведомства, вице-премьер Маттео Сальвини лично следит за ситуацией и заявил, что аварии связаны с «преднамеренными нападениями» в первый день Олимпийских игр. По его словам, если эта версия подтвердится, «можно сказать, что кто-то желает Италии зла».

    В Минтрансе заверили, что подобные действия не смогут навредить имиджу страны, который, по их словам, станет еще более позитивным благодаря Олимпиаде.

    Следователи рассматривают версию демонстративной акции анархистской направленности, аналогичной произошедшим во Франции во время Олимпийских игр 2024 года, пишут итальянские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заявили о «массированной атаке» на железную дорогу в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже. Серия поджогов привела к частичной парализации движения на Атлантической, Северной и Восточной линиях. Атака затронула примерно 800 тыс. пассажиров, а 100 тыс. человек были вынуждены отменить свои поездки.

    7 февраля 2026, 02:12 • Новости дня
    Церемония открытия Олимпийских игр в Италии завершилась

    Маттарелла объявил Олимпийские игры в Италии открытыми

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония прошла сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Впервые парад спортсменов и церемония открытия были организованы одновременно на нескольких площадках, передает ТАСС.

    Огонь зимних Олимпийских игр был зажжен в двух городах – Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это произошло впервые за всю историю проведения Игр. В Милане эту задачу выполнил Альберто Томба, а в Кортина-д'Ампеццо – Дебора Компаньони. Оба спортсмена являются трехкратными олимпийскими чемпионами и выступали за сборную Италии.

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо подошла к концу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в основной программе Олимпиады выступят тринадцать российских атлетов. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    8 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Скрипач Акопян предоставил Гуменнику права на свою музыку на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил права на свою композицию Waltz 1805 фигуристу Петру Гуменнику для выступления на Олимпиаде-2026, сообщает РИА «Новости». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выбрал именно этот музыкальный номер для короткой программы.

    Акопян подчеркнул, что его творчество всегда было связано с фигурным катанием: «Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно – удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!»

    Мужчины представят свои короткие программы 10 февраля. В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде будет представлять Аделия Петросян, она начнет выступление 17 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    7 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии

    Tекст: Вера Басилая

    Многие пользователи соцсетей сочли неуместными политические комментарии олимпийцев США о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США.

    Американские спортсмены стали объектом критики со стороны зрителей после того, как выступили с критикой в адрес миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP), передает РИА «Новости».

    Так, фристайлист Хантер Хесс заявил журналистам, что на фоне событий в США ему тяжело представлять свою страну, и многое происходящее в Америке ему не нравится.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвали олимпийцев воздерживаться от подобных обсуждений и не высказываться негативно о своей стране. Один из комментаторов отметил: «Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике».

    Другие пользователи заявили, что если спортсменам тяжело представлять США, они могут отказаться от участия в национальной сборной. Прозвучали мнения о возможных санкциях и необходимости уступить место тем, кто гордится своей страной.

    «Если у вас проблемы с Америкой, то не берите деньги за то, чтобы представлять Америку», – написал один пользователь.

    Также в Риме у посольства США прошла акция против приезда сотрудников ICE на Олимпийские игры. Она была организована левой оппозиционной партией «+Европа» и собрала несколько десятков участников. МВД Италии сообщило, что американские ведомства, включая ICE, будут работать только на территории диппредставительств США во время игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    В центре Милана группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками во время акции против Олимпийских игр. В результате столкновений полиция задержала несколько человек.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Британский фристайлист избежал наказания за надпись на снегу с нецензурным посланием в адрес миграционной службы ICE США.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    8 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мелони осудила поджоги и протесты против Олимпиады в Италии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Италии после официального старта Олимпиады в Милане и Кортинах на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией произошли акты саботажа, которые раскритиковала премьер страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила неизвестных, причастных к саботажу железнодорожных линий и акции протеста против Олимпиады, передает Politico. «А потом появляются враги Италии и итальянцев, которые устраивают демонстрации «против Олимпиады», из-за чего подобные кадры расходятся по всему миру. До этого другие перерезали железнодорожные кабели, чтобы поезда не смогли отправиться», – написала Мелони в социальных сетях, сопроводив свои слова видео протестов в Милане.

    Инциденты произошли спустя всего несколько часов после официального старта зимней Олимпиады Милан-Кортинa. Неизвестные устроили поджог стрелочного перевода возле Пезаро, а позже были повреждены кабели, что привело к серьезным задержкам на линии Болонья–Венеция, сообщили в железнодорожной компании Ferrovie dello Stato.

    Министр транспорта Италии Маттео Сальвини связал эти события с Олимпиадой, назвав акты саботажа тревожными и сравнив их с недавней диверсией на железнодорожной инфраструктуре Франции, произошедшей незадолго до открытия Олимпиады в Париже.

    Параллельно с этим в Милане в субботу прошли протесты против проведения зимних Игр, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией. По данным BBC, за беспорядки были задержаны шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта Италии сообщило о серьезных перебоях в железнодорожном сообщении в районе Болоньи. Власти страны указали, что причиной инцидента стали диверсионные акты.

    7 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады

    Столкновения полиции и протестующих против Олимпиады произошли в Милане

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Милана во время акции против Олимпийских игр группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками, задержаны несколько человек.

    В Милане произошли столкновения между полицией и протестующими во время акции против проведения Олимпийских игр, сообщает AFP.

    Демонстрация собрала несколько десятков участников, многие из которых скрывали лица масками, передает ТАСС

    Как отмечает агентство, протестующие начали бросать камни и запускать фейерверки в сторону сил правопорядка. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ходе беспорядков были задержаны несколько человек.

    Церемония открытия Олимпийских игр в Милане состоялась 6 февраля, а соревнования завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде.

    Международный олимпийский комитет в субботу отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    7 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

    Захарова заявила, что мировой спорт без России таковым не является

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The New York Times, в которой говорится о возможности возвращения России в мировой спорт, передает «Чемпионат».

    Она отметила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является».

    В статье The New York Times подчеркивается, что эпоха изоляции России в мировом спорте, возможно, подходит к концу. По данным издания, во время заседания МОК, прошедшего накануне стартовавших в Игр в Италии, большинство членов комитета выразили готовность приветствовать возвращение российских спортсменов на международную арену.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.

    7 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    МОК сообщил о запуске гендерной реформы в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) в течение 2026 года намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

    В течение 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом, передает ТАСС.

    Адамс заявил, что глава организации Кирсти Ковентри работает над одной из ключевых реформ, направленных на защиту спортсменок.

    По его словам, консенсус в спортивном сообществе по этому вопросу уже формируется и в первой половине года ожидается принятие новой политики.

    Адамс уточнил, что пока не знаком с недавним интервью алжирской спортсменки Иман Хелиф, однако отметил, что обсуждение гендерных вопросов и возможного тестирования активно ведется. Ранее Иман Хелиф рассказала, что проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона перед Олимпийскими играми 2024 года и выразила готовность пройти генетическое тестирование для участия в Олимпиаде 2028 года.

    Директор МОК добавил: «Кирсти Ковентри старается защищать спортсменок, на это направлена одна из ключевых реформ, которые она планирует провести в течение нескольких месяцев. У нас было время это обдумать, в спортивном движении складывается консенсус. В первой половине года будет принята новая политика. Не хватайте меня за язык, но надеюсь, что так и будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной.

    Иман Хелиф пригласили на российский женский чемпионат по боксу.

    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин.

    6 февраля 2026, 08:08 • Новости дня
    Госдеп назвал Олимпиаду продвижением США в качестве «лидера мирового спорта»
    Госдеп назвал Олимпиаду продвижением США в качестве «лидера мирового спорта»
    @ Eurasia Sport Images/Just Pictures/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта», сообщила газета Politico.

    Газета Politico ознакомилась с внутренней служебной запиской Госдепартамента, в которой подчеркиваются «большие планы» Дональда Трампа на эти Игры. Белый дом рассчитывает, что участие США в Олимпиаде придаст дополнительный импульс так называемому «десятилетию спорта в Америке», передает ТАСС.

    Кроме того, зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта».

    США примут летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2028 году, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2034 году, а также чемпионат мира по футболу.

    На церемонии открытия Олимпийских игр в Милане, которая пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро», ожидается присутствие вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026, но разрешил им присутствовать в качестве зрителей.

    Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал нецелесообразным показ Олимпийских игр 2026 года на российских федеральных телеканалах из-за отсутствия спортсменов России.

    8 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат олимпийского скиатлона, заявил тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

    Акимов подтвердил, что лыжник Савелий Коростелев остался на четвертом месте, несмотря на поданный протест. «Протест отклонили», – заявил тренер, передает РИА «Новости».

    Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по мнению россиян, срезал часть дистанции на последнем повороте одного из кругов. Делож финишировал вторым, что повлияло на распределение медалей, пишет ТАСС.

    Ранее российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семейная пара из Молдавии пришла поддержать российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.

    Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    6 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Италии

    Генсек ООН Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия на период зимних Олимпийских игр в Италии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия во время зимних Олимпийских игр 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, единственной борьбой между народами должна стать борьба на спортивной арене, а не на поле боя.

    Гутерриш подчеркнул символичность Олимпийских и Паралимпийских игр, назвав их «маяком надежды» и праздником командной работы, честной игры и взаимного уважения. Он отметил, что благодаря усилиям спортсменов весь мир может увидеть, чего способно достичь человечество, когда стремится к лучшему.

    Глава ООН отдельно обратился к участникам конфликтов с призывом соблюдать перемирие во имя мира: «Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру», – заключил он.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия будет представлена 13 спортсменами в семи видах спорта, которые выступят в нейтральном статусе.

    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии.

    Организаторы церемонии решили включить чествование Раффаэллы Карра, Джорджо Армани и Бруно Мунари.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026, но разрешил быть зрителями на церемонии.

