Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника

Tекст: Тимур Шайдуллин

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Телеграм-канале эмоционально прокомментировал ситуацию с музыкой у фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде. Он отметил, что подобные проблемы возникают не впервые и выразил недоумение, почему вопрос авторских прав не был решен заранее.

«Никогда такого не было и вот опять!!! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав??? Договориться или музыку заранее поменять??? Что за раздолбайство???», – написал комментатор.

Команде фигуриста сообщили о проблемах с композицией «Парфюмер» всего за день до вылета на соревнования. Вылет Петра назначен на завтра, а выступление в короткой программе состоится через три дня.

Если вопрос с авторскими правами не будет улажен в течение ближайших 10-15 часов, спортсмену придется использовать прошлогоднюю программу под музыку из «Дюны». Комментатор назвал подобные правила по авторскому праву на Олимпиаде «самой глупой практикой», подчеркнув, что это касается не только Гуменника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав.

