В НЦ «Россия» состоялась премьера открытого лектория о будущем

Tекст: Вера Басилая

Премьера Открытого лектория «Создавая будущее: сюжеты и истории» прошла 7 февраля в Национальном центре «Россия». Лекторий – серия встреч с учеными, футурологами и экспертами, посвященная сторителлингу в рекламе, кино и видеоиграх. Организаторы уверены, что умение интересно рассказывать истории становится важным инструментом просвещения, маркетинга и развлечений.

Генеральный директор центра Наталья Виртуозова отметила, что «Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента Владимира Владимировича Путина. Здесь мы ведем открытый диалог о будущем и стремимся к тому, чтобы каждый стал его соавтором. Разговор о том, каким оно будет, – наша ключевая задача, ведь будущее формируется через то, что мы создаем и рассказываем».

Она подчеркнула, что важно переосмысливать историческое наследие и пересказывать знакомые сюжеты через собственные смыслы.

Особое внимание Виртуозова уделила визуальной составляющей сторителлинга, заявив, что «визуализация – это эмоция, образ, картинка, которая помогает почувствовать и понять». По ее мнению, современному человеку важно научиться передавать смыслы не только словами, но и через образы. В качестве примера она привела выставку «Книга сказок», где посетители становятся соавторами разворачивающейся истории.

Американский продюсер и сценарист Мехрет Мандефро уверена, что сторителлинг помогает разобраться в сложных событиях и формировать собственную точку зрения. По ее словам, в современном мире вымысел часто воспринимается убедительнее фактов, а важно научиться управлять рамками восприятия и становиться рассказчиками своей жизни, чтобы не потерять контроль над собственной «точкой отсчета».

Блогер Алик Черный отметил, что в будущем сторителлинг может перейти к технологиям «генетического погружения» и использования нанодвойников.

«В недалеком будущем появится «аватар», который полностью будет насыщен нашими чувствами и эмоциями. Это голограмма, которой нельзя навредить и которая не сможет ни на что повлиять. Ее можно отправить в определенное историческое время или событие... мы сможем почувствовать дуновение ветра, потрогать Нил, ощутить все в своих ладонях», – считает Черный.

В течение дня российские и иностранные эксперты обсуждают, как сторителлинг меняет просвещение, рекламу, кино и видеоигры. Гости лектория могут принять участие в коллективной экспозиции «Однажды я…», делясь личными историями и видением будущего. Следующий международный симпозиум «Создавая будущее» пройдет в ноябре 2026 года и будет посвящен единству народов в науке, культуре и искусстве.

