NYT сообщила о временной заморозке курса Фарер на независимость

Фарерские острова приостановили переговоры с Данией из-за ситуации с Гренландией

Tекст: Мария Иванова

Фарерские острова решили временно приостановить усилия по расширению своей автономии от Дании из-за ситуации вокруг Гренландии и американских притязаний на этот остров, пишет The New York Times, на которую ссылается ТАСС.

Журналисты газеты поговорили с представителями фарерских властей, которые ожидали в прошлом месяце начать новые переговоры с Копенгагеном по вопросу усиления международной самостоятельности архипелага.

Однако неожиданная активность властей США вокруг Гренландии вынудила руководство Фарерских островов пересмотреть планы. В частности, председатель самоуправления Аксель Йоханнесен заявил: «Гренландия и Дания оказались в плохой ситуации». Он также подчеркнул, что большинство местных политиков считают необходимым изменить отношения между Фарерскими островами и Данией, однако сейчас для этого не подходящий момент.

Американский президент Дональд Трамп на протяжении последних лет неоднократно высказывался о желании приобрести Гренландию для США. Еще в ходе первого срока он предлагал купить остров, а в марте 2025 года говорил о возможности его аннексии. Позднее Трамп заверил, что Соединенные Штаты не будут использовать силу для получения контроля над Гренландией, а в январе 2026 года, после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте, заявил о появлении контуров возможной сделки по острову.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Дании изменили королевский герб, убрав с него три короны времен Кальмарской унии XIV века.

Между тем на этой неделе Россия пообещала ответить на решение Фарерских островов впервые поддержать антироссийские санкции и ограничить деятельность компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».