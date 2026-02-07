В деле о теракте в «Крокусе» появился секретный свидетель

В деле о теракте в «Крокусе» изучили показания секретного свидетеля

Tекст: Мария Иванова

В деле о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» появился секретный свидетель, передает РИА «Новости». Как сообщил один из участников процесса, на стадии дополнений к судебному следствию были изучены показания этого свидетеля.

Судебное разбирательство по существу началось в начале августа 2025 года во Втором западном окружном военном суде и проходит в здании Мосгорсуда. Заседания были закрыты для публики по ходатайству прокурора, чтобы обеспечить безопасность участников дела. В декабре обвинение завершило представление своих доказательств.

Теракт в «Крокус сити холл» произошел 22 марта 2024 года: нападавшие применили автоматическое оружие и подожгли зал. По данным Следственного комитета, жертвами нападения стали 149 человек, еще один числится пропавшим без вести, ранены 609 человек. Общий ущерб оценивается в шесть млрд рублей.

На скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 из них прямо обвиняются в терроризме, другим инкриминируют содействие террористической деятельности.

Намэтой неделе в суде допросили всех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холл».

Ранее стало известнос что организатор нападения Шамсидин Фаридуни добавил мефедрон своим соучастникам в воду перед атакой для контроля над их действиями.

