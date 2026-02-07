Источник сообщил о выступлении Петросян на Олимпиаде без тренера

Источник сообщил о выступлении Петросян на Олимпиаде с Артюховым

Tекст: Тимур Шайдуллин

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступит на Олимпийских играх 2026 года в Милане без поддержки своего постоянного тренерского штаба, передает РИА «Новости». Вместо привычных тренеров фигуристку будет сопровождать Валерий Артюхов, старший тренер по парному катанию Федерации фигурного катания на коньках России. Ему предстоит помогать спортсменке на соревнованиях в качестве официального представителя делегации.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в беседе с агентством заявил: «Мою кандидатуру на роль сопровождающего для Аделии на олимпийском квалификационном турнире ISU не одобрил». На этом турнире Петросян также работала под руководством Артюхова.

После завершения соревнований глава Федерации фигурного катания Антон Сихарулидзе отметил, что организация ведет переговоры с ISU по поводу допуска одного из постоянных тренеров Петросян на Олимпиаду для сопровождения спортсменки. Женский турнир по фигурному катанию на Олимпиаде пройдет с 17 по 19 февраля.

Ранее стало известно, что другой фигурист из России Петр Гуменник рассматривает возможность выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпиаде в Италии из-за неурегулированных авторских прав.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петросян в декабре завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в третий раз подряд.

До этого МОК подтвердил допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпиаде, и они стали единственными представителями России в фигурном катании.