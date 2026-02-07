Эпштейн обсуждал с Бэнноном съёмки фильма на острове перед арестом

Tекст: Мария Иванова

Джеффри Эпштейн всего за несколько часов до ареста обсуждал с бывшим главным стратегом Белого дома Стивеном Бэнноном съёмки документального фильма на своем острове Литл-Сент-Джеймс, передает РИА «Новости».

В опубликованных минюстом США материалах говорится, что утром 6 июля 2019 года Бэннон написал Эпштейну: «Если получится, можем ли мы снять материал на острове?» Эпштейн сразу согласился, после чего Бэннон начал уточнять график съемок.

Однако уже вечером того же дня общение внезапно прервалось. Эпштейн сообщил, что все планы отменяются и на дальнейшие сообщения Бэннона не ответил. Причиной стал арест финансиста, который произошёл позднее в тот же день.

Из данных Минюста следует, что проект был задуман, чтобы представить Эпштейна в «более благоприятном свете». В рамках фильма планировались съёмки его разговоров с известными интеллектуалами о науке и международной политике.

В опубликованные материалы вошло двухчасовое необработанное интервью с Эпштейном, предположительно сделанное специально для этого проекта. Напомним, в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а спустя месяц он был найден мертвым в тюрьме. Следствие квалифицировало его смерть как самоубийство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, брат Джеффри Эпштейна обвинил Дональда Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.

Полиция накануне провела обыски у бывшего посла Британии в США в рамках расследования дела Эпштейна.

Между тем МИД России обвинил страны Запада в попытках втянуть Москву в скандал вокруг дела Эпштейна.