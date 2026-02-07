МОК сообщил о запуске гендерной реформы в 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

В течение 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом, передает ТАСС.

Адамс заявил, что глава организации Кирсти Ковентри работает над одной из ключевых реформ, направленных на защиту спортсменок.

По его словам, консенсус в спортивном сообществе по этому вопросу уже формируется и в первой половине года ожидается принятие новой политики.

Адамс уточнил, что пока не знаком с недавним интервью алжирской спортсменки Иман Хелиф, однако отметил, что обсуждение гендерных вопросов и возможного тестирования активно ведется. Ранее Иман Хелиф рассказала, что проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона перед Олимпийскими играми 2024 года и выразила готовность пройти генетическое тестирование для участия в Олимпиаде 2028 года.

Директор МОК добавил: «Кирсти Ковентри старается защищать спортсменок, на это направлена одна из ключевых реформ, которые она планирует провести в течение нескольких месяцев. У нас было время это обдумать, в спортивном движении складывается консенсус. В первой половине года будет принята новая политика. Не хватайте меня за язык, но надеюсь, что так и будет».

