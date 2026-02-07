В России рекордно упала доля идущих в 10-й класс школьников

Доля переходящих в 10-й класс школьников резко сократилась в России

Tекст: Вера Басилая

В 2024 году число выпускников 9-х классов, решивших продолжить обучение в школе, практически сравнялось с количеством поступивших в колледжи, пишет РБК.

В 10-й класс поступили 708,2 тыс. человек, а на программы подготовки специалистов среднего звена в колледжах – 695,6 тыс. человек. Еще 158,5 тыс. выбрали программы для квалифицированных рабочих и служащих. Доля выпускников, продолжающих учебу в школе, за четыре года сократилась с 47% до 43%. В 2000 году этот показатель составлял 68%.

При этом общее количество поступивших в 10-й класс немного увеличилось благодаря росту числа школьников, но процент по отношению к общему выпуску падает. Авторы исследования отмечают, что среди выбирающих продолжение учебы в школе большинство ориентируются на поступление в вузы.

За четыре года доля поступающих на программы среднего звена выросла с 37% до 42%, а интерес к подготовке квалифицированных рабочих и служащих стабильно держится на уровне 10%. В 2024 году на рынок труда после получения среднего образования вышли 6% выпускников.

Эксперты ВШЭ отмечают, что интерес к программам подготовки специалистов среднего звена растет, а к рабочим специальностям – падает. Рост привлекательности среднего профобразования связывают в том числе с экспериментами по сдаче сокращенного количества экзаменов и реализацией программы «Профессионалитет», дающей больше практики и шансов на трудоустройство.

Самым востребованным направлением остается «Инженерное дело, технологии и технические науки». В 2024 году его окончили 65,3% рабочих и около 40% всех выпущенных специалистов среднего звена.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что у девятиклассников средний балл аттестата составляет от 3,7 до 4,2, а большинство выпускников сдают экзамены по четырем предметам. Она назвала наиболее востребованными профессиями на ближайшие семь лет профессии сварщика и швеи.