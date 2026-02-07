  • Новость часаПолиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
    В Москве арестовали полицейских за незаконную миграцию более 2 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд отправил под стражу нескольких сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконного пребывания более 2 тыс. иностранных граждан через фиктивные учебные визы.

    Черемушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Сергея Якушкина, Елены Сергиенко и Алексея Конхина, передает ТАСС. По данным ГСУ СК по Москве, уголовное дело расследуется против семи лиц, из которых пятеро – сотрудники органов внутренних дел, включая начальника отдела по вопросам миграции, участкового и инспектора ОВМ.

    Следствие установило, что с января 2023 по октябрь 2025 года обвиняемые в обход законодательства организовали незаконную миграцию более 2 тыс. иностранцев, используя фиктивные учебные визы. С февраля по июль 2025 года они также исключили из реестра не менее 1 500 иностранцев, изготовили для них поддельные документы с ложными сведениями о принимающей стороне и внесли данные в базу для легализации.

    Кроме того, начальник отдела по вопросам миграции, по версии следствия, получила взятку за ускорение выдачи российского паспорта. Также сотрудники полиции обеспечили прохождение проверки одной из образовательных организаций по подтверждению обучения иностранцев за вознаграждение.

    В ходе расследования проводились обыски по местам жительства обвиняемых и выемки документов в госорганах. Изъятые материалы подтверждают причастность фигурантов к совершенным преступлениям. Следствие инициировало вопрос о депортации и лишении гражданства иностранцев, незаконно находившихся в РФ.

    По информации пресс-службы столичного ГУ МВД, противоправные действия выявили оперативники службы собственной безопасности совместно с подразделениями столичной полиции и УФСБ в рамках комплекса мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали пять сотрудников полиции, включая начальника отдела, по делу о незаконной легализации свыше 2 тыс. мигрантов с фиктивными визами.

    Ранее сотрудники ФСБ и МВД  раскрыли крупный канал незаконной миграции, через который легализовали более 2 тыс. выходцев из Азии и Ближнего Востока.

    А в Северо-Западном округе Москвы полиция выявила канал незаконного оформления мигрантов с участием сотрудников хостела.

    6 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Рогов сообщил о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генерал-лейтенант Генштаба ВС России Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения, у потерпевшего три пули в груди, сообщил глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов.

    Генерала расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе в 7.00 мск, указал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что неизвестный выстрелил в военного несколько раз и скрылся.

    Алексеева госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. «У него три пули в груди», – пояснил Рогов.

    «Расстрел в спину – классика бандеровского «героизма», – указал он.

    Ранее СК России сообщил, что неизвестный попытался застрелить в жилом доме Москвы Алексеева. Генерал выжил.

    Прокуратура Москвы поставила расследование дела под свой контроль.

    6 февраля 2026, 10:40 • Новости дня
    В Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестный попытался застрелить в жилом доме столицы генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева. Высокопоставленный офицер получил ранение, но выжил, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Инцидент произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе, неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и сбежал, сообщила Петренко, передает РИА «Новости».

    Алексеев выжил, его госпитализировали.

    Сейчас следователи и криминалисты ищут нападавшего. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

    Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия.

    Алексеева в 2017 году наградили званием Героя России. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российских вооруженных сил.

    В конце декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России

    Религиовед Силантьев: Мигранты вытесняют татар из российских мечетей

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Волна мигрантов из Средней Азии вытеснила из российских мечетей не только татар, но и жителей Кавказа, для татар мечеть раньше была неким клубом, дополнительной возможностью поговорить по-татарски, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. О том, что среди прихожан мечетей в Москве и других регионах страны становится все меньше татар, заявил зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.

    «Когда-то в Центральной России – на северо-западе и во многих других регионах – именно татары преобладали в мечетях. В Москве, Твери, Ярославле и многих других местах вне компактного проживания мечети все равно были татарскими», – отметил религиовед Роман Силантьев.

    «В какой-то момент стало больше прихожан из республик Северного Кавказа. На этой почве происходили конфликты, но они не успели сильно развиться, поскольку волна мигрантов из Средней Азии вытеснила из мечетей не только татар, но и кавказцев, – продолжил собеседник. – От кавказцев сегодня тоже поступают жалобы, они хотят строить свои мечети, поскольку для многих это не только место молитвы, но и встречи людей одной национальности».

    «Для татар мечеть была неким клубом, дополнительной возможностью поговорить по-татарски. Но сейчас татарский язык из мечетей вытеснен, а самих татар там меньшинство. В некоторых случаях их даже собирают специально, чтобы хотя бы первые ряды занять татарами», – отметил эксперт.

    Еще одна причина происходящего – демографическая. «Татар больше не становится, у них, как и у русских, отрицательный прирост населения, плюс – смешанные браки с русскими, в таких семьях дети в основном считают себя русскими», – добавил Силантьев.

    Кроме того, в столице многих татар сильно задел снос в 2011 году Московской соборной мечети, которая считалась образцом исламской храмовой архитектуры.

    «На ее месте возвели новую мечеть, но старую, которая была построена еще при царе, можно было сохранить. После этого многие татары перестали ходить в мечети, как минимум, в мечети ДУМ РФ, кто-то перешел в мечети муфтия Крганова (глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов – Прим. ВЗГЛЯД), который тоже имеет общины в Центральной России».

    «Некоторые татары говорят, что их мечети оккупировали люди, которые не нравятся им. Они видят в этом некую злую волю муфтия Гайнутдинова (председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ), глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов). Если вернуть мечети их историческим владельцам, верховному муфтию Талгату Таджуддину, у которого их когда-то отобрали, возможно, татары вернутся туда, а пока их становится в мечетях все меньше. Это хорошо видно по обучающимся в Московском исламском институте, там татар не наберется 15%, преобладают выходцы из Средней Азии», – рассуждает Силантьев.

    Эксперт не исключает, что если такой вектор сохранится,

    «история команды Гайнутдинова закончится на этом – мигранты в один момент зададут вопрос, почему их уммой, состоящей из узбеков и таджиков, руководят татары».

    При этом потеря татарского языка как языка религиозной проповеди и общения в мечети также является барьером для старшего поколения и причиной безразличия для молодежи.

    «Такой проблемы не было при царе, менее остро она стояла в советский период. Но сейчас татары сохраняют позиции лишь там, где их большинство. Таких мест осталось еще не мало. Это не только Татарстан, но и крупные анклавы в других регионах России. Но их вытесняют из тех территорий, где они исторически сложились – из крупных городов за пределами мест компактного проживания. И неизвестно, насколько этот процесс может быть обратимым», – подчеркнул религиовед. – «Естественно, татары останутся в Казани, Набережных Челнах, в селах Ульяновской и Саратовской областей, но Центральная Россия, северо-запад, Сибирь, Дальний Восток, Урал – в зоне высокого риска».

    По его словам, ДУМ РФ уже потеряли общины в Татарстане и Башкортостане. «Сейчас у них нет влияния в регионах с большинством коренного мусульманского населения страны.

    Однако вместо того, чтобы пытаться сохранить татарскую идентичность, они делают ставку на мигрантов, пытаясь через них поднять свой статус. Вот эти десятки тысяч верующих, которые собираются к ним на праздники, – это не только не татары, это даже не коренные мусульмане, это на 90% мигранты.

    Но эти верующие временно приехали из других стран, где у них есть свои муфтии и прочие духовные лидеры, поэтому если завтра Гайнутдинова в этих мечетях заменят на другого, мигранты даже не заметят», – полагает Силантьев.

    О сокращении татар среди прихожан мечетей в Москве и других регионах страны в интервью «БИЗНЕС Online» заявил зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.

    «Конечно, это беспокоит нашу нацию. Наша задача сегодня вместе со всемирным конгрессом татар, татарскими автономиями эту тенденцию переломить, чтобы татары приходили в мечеть не только из-за определенных потребностей, а чтобы становились активными участниками наших мусульманских общин», – сказал Аббясов.

    Муфтий напомнил, что в России, если не брать национальные республики, ислам всегда сохранялся «благодаря татарам». «Дальний Восток, Сибирь, Запад страны – кто создавал мечети? Татары. Причем не только в России, но и за рубежом. Например, в Финляндии татары построили мечеть, в Токио первую мечеть тоже построили татары», – пояснил зампредседателя духовного управления мусульман России.

    По его словам, раньше проповеди в мечетях велись на татарском языке, «а теперь татарский язык не понимают даже среди татар». «Поэтому нам приходится большую часть проповеди говорить на русском языке. Это, конечно, хорошо, что распространяем русский язык, для адаптации мигрантов это тоже хорошо. Но есть вопрос к нашим татарам, местным жителям России, чтобы они активнее участвовали в нашей деятельности», – сказал Аббясов.

    На это заявление отреагировал в своем Telegram-канале писатель и публицист Роман Антоновский, который считает, что татары перестали ходить в мечети «из-за политики ДУМ». «ДУМовцы, будучи не очень популярны среди коренных мусульман России, включая татар, и конфликтуя с нормальными муфтиятами…, делают ставку на… мигрантов…А потом удивляются, почему коренные татары не хотят ходить», – пишет Антоновский.

    7 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    Генерал Алексеев пришел в себя после покушения
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, врачи осторожно оценивают его состояние как стабильное.

    Операция по спасению жизни генерала-лейтенанта Владимира Алексеева прошла успешно. После хирургического вмешательства Алексеев был введен в искусственную кому для стабилизации состояния.

    Врачи подчеркнули, что сейчас генерал пришел в себя, находится в сознании, и его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

    «Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», – сообщил источник агентства. Медики отмечают положительную динамику и продолжают наблюдение за состоянием офицера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве.

    Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии. Кремль пожелал Алексееву скорейшего выздоровления.

    6 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Группу московских полицейских обвинили в легализации 2 тыс. мигрантов

    В Москве задержали полицейских за легализацию нескольких тысяч мигрантов

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве задержаны пять сотрудников полиции, включая начальника отдела, по делу о незаконной легализации свыше 2 тыс. мигрантов с фиктивными визами, сообщили в СК РФ.

    Следствие установило, что с января 2023 года по октябрь 2025 года сотрудники отдела по вопросам миграции в Юго-Западном округе Москвы за вознаграждение организовали нелегальную миграцию более 2 тыс. иностранцев, предоставляя им фиктивные учебные визы, РИА «Новости».

    «Расследуется уголовное дело в отношении преступной группы из семи лиц, среди которых пятеро сотрудников органов внутренних дел, в том числе начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции», – сообщили в ведомстве.

    С февраля по июль 2025 года члены группы исключили из реестра не менее 1500 иностранных граждан, после чего изготовили им поддельные документы с ложными данными о принимающей стороне и внесли их в базу. Таким образом, мигранты получили легальный статус.

    СК сообщил, что начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение выдачи российского паспорта, а инспектор и участковый обеспечили прохождение фиктивных проверок в образовательных организациях для иностранных граждан.

    «В настоящее время все семь участников преступной группы задержаны. Проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства обвиняемых, а также выемки документов в государственных органах. Изъятые предметы и документы указывают на причастность соучастников к совершенным преступлениям», – уточнили в СК.

    Сейчас рассматривается вопрос о выдворении, лишении гражданства и депортации иностранцев, легализованных в результате этих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ и МВД раскрыли крупный канал незаконной миграции, через который легализовали более 2 тыс. выходцев из Азии и Ближнего Востока.

    В Иркутске полиция задержала шесть человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тыс. мигрантов.

    В Северо-Западном округе Москвы полиция выявила канал незаконного оформления мигрантов с участием сотрудников хостела.

    8 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие выходные температура воздуха в Москве поднимется до двух градусов выше нуля, при этом уже с середины недели ожидается заметное потепление, сообщили в в Гидрометцентре РФ.

    Потепление до положительных температур ожидается в Москве уже к выходным, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре РФ сообщили, что уже в субботу дневная температура достигнет отметки минус двух градусов, а в пятницу составит от минус четырех до минус одного градуса.

    Синоптики отметили: «Уже днем в среду температура поднимется до минус девяти – минус семи градусов. В четверг ночью ожидается от минус тринадцати до минус восьми, а днем – от минус семи до минус двух».

    На протяжении первых дней недели температура останется на одинаковом уровне – в понедельник и вторник днем будет от минус одиннадцати до минус девяти градусов. Жителям столицы советуют учитывать прогноз при планировании выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в пятницу, 6 февраля, в московском регионе ожидается ослабление морозов.

    7 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о поиске Россией рабочих в Индии и Шри-Ланке

    Bloomberg: Россия из-за демографического кризиса ищет рабочих в Индии и Шри-Ланке

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне демографических изменений Россия привлекает граждан Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Китая, чтобы восполнить нехватку рабочей силы, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, в условиях дефицита рабочей силы Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке с целью привлечения новых сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

    По данным МВД, сообщает Bloomberg, в прошлом году гражданам Индии было выдано более 56 тыс. разрешений на работу, что значительно превышает показатели 2021 года.

    Общее количество разрешений на работу для иностранцев в России в 2025 году достигло более 240 тыс., что стало рекордом с 2017 года. Рост числа иностранных рабочих отмечен среди граждан Туркмении, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Китая.

    Операционный директор кадрового агентства «Интруд» Елена Веляева заявила: «Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда». Она уточнила, что помимо Индии компания ищет кандидатов в Шри-Ланке и Мьянме. Для подготовки специалистов был открыт учебный центр для сварщиков в Ченнаи, где кандидаты проходят обучение и аттестацию перед приездом в Россию.

    Веляева отметила, что российские компании теперь чаще предпочитают нанимать работников по визам и контрактам, так как мигранты из безвизовых стран, например, Центральной Азии, склонны чаще менять работодателей.

    Директор индийского агентства Ambe International Амит Саксена сообщил, что Россия стала новой страной, активно нанимающей индийских работников из-за нехватки рабочей силы. Компания начала отправлять сотрудников в Россию примерно три месяца назад.

    По данным директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, большинство китайских граждан, получивших рабочие визы, заняты на собственных предприятиях или в малом и среднем бизнесе, включая рестораны, логистику и оптовую торговлю.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о внедрении в стране новой стратегии возвратной миграции, предусматривающей краткосрочное пребывание иностранных работников на период трудового контракта.

    Минтруд установил предельное количество мигрантов из Индии для работы в России в 2025 году на уровне 71 817 разрешений.

    Кремль ранее сообщал о переговорах с Индией по вопросам трудовой миграции.

    6 февраля 2026, 14:19 • Новости дня
    Московский таксист прислал порно сотруднику ГАИ после вызова в полицию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Работающий в такси житель столицы начал угрожать сотруднику Госавтоинспекции расправой над семьей и отправил непристойное фото из-за вызова в отдел после аварии, сообщил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

    Полиция задержала мужчину, который проявил агрессию в адрес инспектора, пояснил Васенин, передает РИА «Новости».

    Конфликт возник после того, как в октябре 2025 года фигурант сбил пешехода и получил вызов в подразделение для разбирательства.

    Вместо явки водитель перешел к угрозам. Он проигнорировал требование полицейского и стал угрожать ему применением физического насилия, в том числе членам его семьи.

    Злоумышленник также отправил правоохранителю через интернет порнографическое изображение. Позже таксиста задержали, соответствующие кадры опубликовал столичный главк ведомства.

    Пострадавший сотрудник обратился за госзащитой чести и достоинства. На подозреваемого завели уголовные дела за угрозы представителю власти и незаконный оборот порнографических материалов.

    В 2021 году водителя такси заподозрили в похищении кошелька с крупной суммой у пенсионерки, которая воспользовалась услугами перевозки.

    6 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    СК решил требовать ареста обвиняемого в убийствах таксиста в Москве и жителя Пензы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого в убийстве таксиста в Москве и жителя Пензы.

    В пресс-службе ведомства пояснили, что речь идет об Алексее Ланчикове, в отношении которого ведется расследование сразу по нескольким уголовным делам, передает ТАСС.

    «Следственными органами СК России по Москве продолжается расследование уголовных дел о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве водителя такси и незаконном обороте огнестрельного оружия», – сообщили в СК. При этом подчеркивается, что в ближайшее время следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для Ланчикова в виде заключения под стражу.

    Напомним, правоохранители нашли тело мужчины, ставшего жертвой вооруженных преступников из Пензы.

    Обвиняемый в убийстве таксиста заявил, что не хотел платить за поездку.

    6 февраля 2026, 13:53 • Новости дня
    Заправка загорелась на Ленинском проспекте в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Короткое замыкание привело к возгоранию на автомобильной заправочной станции в столице, сообщил источник в экстренных службах города.

    Инцидент случился на юго-западе столицы из-за сбоя в работе электрооборудования, пламя удалось полностью ликвидировать еще до появления дежурных пожарных расчетов, сказал собеседник РИА «Новости».

    Происшествие случилось на Ленинском проспекте, 111а.

    Источником огня стал неисправный электрощиток. Персонал автозаправочной станции оперативно среагировал на нештатную ситуацию и устранил угрозу самостоятельно.

    Ранее в московском бизнес-центре произошел пожар, возгорание началось в помещении сауны.

    Тогда же редакция агентства Regnum временно приостановила работу после эвакуации из бизнес-центра на юге Москвы из-за возгорания.

    7 февраля 2026, 12:11 • Новости дня
    Замглавы департамента МЧС арестован за взятку и мошенничество

    Замглавы департамента МЧС Арабидзе арестован за взятку и мошенничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС Ираклий Арабидзе заключен под стражу по обвинению в мошенничестве и получении взятки, сообщают информагентства.

    Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклий Арабидзе арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

    Басманный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил ходатайство об аресте Арабидзе, он находится в СИЗО. Вместе с ним заключен под стражу бывший замдиректора этого же департамента Вадим Хасенов, которого также обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

    Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, если суд установит их вину. Следственные органы пока не разглашают детали дела, однако, по информации источника агентства, расследование может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

    До этого начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий. А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Даудашвили.


    7 февраля 2026, 15:16 • Новости дня
    В Москве стартовали Зимние дипломатические игры

    В Москве стартовали 24-е Зимние дипломатические игры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице представители иностранных дипмиссий и международных организаций приняли участие в спортивных состязаниях и познакомились с традициями русского гостеприимства.

    В Москве начались 24-е Зимние дипломатические игры. На спортивном празднике собрались команды иностранных дипломатов и представители международных организаций. Организатором выступило Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России, сообщает ТАСС.

    Начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин отметил, что дипломатические игры открывают программу празднования 105-летия организации. «Мы подготовили для вас широкую и вкусную программу», – заявил Фатин, подчеркнув значимость мероприятий для создания комфортных условий дипломатам.

    Гендиректор МИД РФ Алексей Островский зачитал приветствие министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лавров выразил надежду, что эти соревнования укрепят профессиональную дружбу и позволят гостям познакомиться с культурным разнообразием России.

    Олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что дипломатические игры проходят в дружеской, открытой атмосфере, где все могут выступать под своими флагами, и нет никаких ограничений. Участников поддерживают их семьи, а справедливое судейство обеспечивают чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.

    В программе – настольный теннис, армрестлинг, лыжные гонки, мини-футбол, русский бильярд и, впервые, шахматы. После соревнований гостей угощают блюдами народов России, которые готовят шеф-повара проекта «Гастрономическая карта России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии объявили открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Легендарная фигуристка Ирина Роднина оценила подход организаторов и внимание к спортсменам.

    А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии попала в объективы камер с закрытыми глазами .


    6 февраля 2026, 12:05 • Новости дня
    Росавиация: Разделения Домодедово и Шереметьево по направлениям полетов не будет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что разделения работы московских аэропортов Домодедово и Шереметьево по географическим направлениям полетов не будет.

    По его словам, в Советском Союзе Домодедово обслуживал в основном рейсы на юг и восток, а Шереметьево – на запад и север, однако сейчас подобная схема не актуальна, передает ТАСС.

    Ядров отметил, что современная авиационная отрасль развивается в условиях рыночной экономики, поэтому возвращаться к прежней системе нет необходимости.

    Также он подчеркнул, что перенос части рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из Шереметьево в Домодедово не рассматривается. «Не обсуждается», – ответил глава Росавиации на соответствующий вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, структура аэропорта Шереметьево ООО «Перспектива» стала победителем нового аукциона по продаже аэропорта Домодедово. Гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что сотрудники аэропорта Домодедово сохранят рабочие места и уровень зарплат после сделки по продаже аэропорта.

    6 февраля 2026, 12:42 • Новости дня
    Главу отдела ГАИ в Красноярском крае задержали за взятку в виде иномарки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Начальника отдела ГАИ Краснотуранского района Красноярского края подозревают в получении взятки в виде Toyota Land Cruiser 200, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

    Общая стоимость незаконного вознаграждения превысила 6 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Согласно версии следствия, с 2021 по 2025 год полицейский, действуя из корыстных побуждений, получил от директора коммерческой компании взятку в виде автомобиля стоимостью более 4 млн рублей и денежных средств в сумме более 2 млн рублей.

    За это, по версии следствия, офицер обеспечил беспрепятственную регистрацию 26 транспортных средств компании взяткодателя. Кроме того, в июле прошлого года он спас директора фирмы от наказания за управление машиной в нетрезвом виде.

    Сейчас оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении сотрудника и бизнесмена возбуждены уголовные дела за коррупционные преступления в особо крупном размере.

    В 2025 году экс-замглавы реакторного цеха № 2 Курской АЭС Евгения Широких арестовали по делу о получении взятки в виде машины Porsche.

    В 2024 году занимавшую тогда пост главы управления ФНС по ЯНАО Яну Калюжину задержали по подозрению получения взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne.

    6 февраля 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph сообщила о решении ДРК принять мигрантов из Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демократическая Республика Конго (ДРК) согласилась принимать высылаемых из Британии незаконных мигрантов и преступников из числа своих граждан после угроз о запрете выдачи виз, сообщает газета Telegraph.

    Демократическая Республика Конго согласилась принимать обратно своих граждан, депортируемых из Британии, в том числе незаконных мигрантов и преступников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Такое решение было принято после того, как министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд пригрозила запретить выдачу виз министрам, дипломатам и туристам из ряда африканских стран. Аналогичные договорённости ранее подтвердили Ангола и Намибия.

    «Демократическая Республика Конго, Намибия и Ангола согласились на возвращение своих граждан после того, как пошли на попятную после угроз министра внутренних дел Шабаны Махмуд запретить выдачу виз», – говорится в сообщении Telegraph.

    Благодаря этому решению Британия сможет депортировать около 4 тыс. осуждённых граждан этих стран, среди которых есть убийцы, насильники и нелегальные мигранты. В ноябре 2025 года газета Times писала, что власти Британии рассматривали возможность визовых ограничений для Анголы, Намибии и ДРК из-за их отказа сотрудничать по вопросу возвращения нелегалов.

    Власти Британии отмечают, что поток нелегальных мигрантов значительно вырос: только в 2024 году более 36,8 тыс. человек прибыли в страну на лодках через Ла-Манш, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. В 2022 году был зафиксирован рекорд – свыше 45,7 тыс. мигрантов. На содержание просителей убежища в гостиницах правительство тратит несколько миллионов фунтов стерлингов ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предсказали в Британии дефицит питьевой воды из-за роста числа мигрантов.

    Премьер Британии объявил о внедрении новой миграционной политики для регулирования потока беженцев.

    Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние благодаря многолетнему контракту на расселение и поддержку мигрантов.

