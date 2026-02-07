Швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026

Франьо фон Алльмен выиграл золото в скоростном спуске на Олимпиаде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026, завоевав золото в скоростном спуске, передает ТАСС. Соревнования прошли в Бормио, где спортсмен показал результат 1 минута 51,61 секунды. «Для меня большая честь стать первым победителем этих Игр», – заявил фон Алльмен после финиша.

Серебро досталось итальянцу Джованни Францони, который уступил лидеру всего 0,2 секунды, а бронзу завоевал его соотечественник Доминик Парис с отставанием в 0,5 секунды. Фон Алльмену 24 года, и ранее он уже становился двукратным чемпионом мира 2025 года – в скоростном спуске и командной комбинации.

Это была первая церемония награждения на Олимпийских играх в Италии. Игры завершатся 22 февраля, и за это время участники разыграют 116 комплектов медалей.

Ранее норвежский горнолыжник Фредрик Меллер был эвакуирован по воздуху после аварии во время первой олимпийской тренировки по скоростному спуску. А соревнования по керлингу на Олимпийских играх прервали из-за проблем с освещением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.