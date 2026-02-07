  • Новость часаПолиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров
    Военкор Коц рассказал о ранениях генерала Алексеева
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    7 февраля 2026, 14:50 • Новости дня

    СМИ: Российский фигурист Гуменник может сменить короткую программу на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав, пишут информагентства.

    Российский фигурист Петр Гуменник может выступить на Олимпийских играх в Италии с прошлогодней короткой программой. Причина - в неурегулированных вопросах с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», сообщает ТАСС. Источник агентства пояснил, что Международный олимпийский комитет пока не дал разрешения на использование этой композиции.

    В качестве запасного варианта рассматривается возвращение к прежней программе под музыку из фильма «Дюна». Проблемы с согласованием музыки уже затронули и других фигуристов: Томас-Льоренс Гуарино Сабате из Испании долго не мог согласовать музыку из «Миньонов», а бельгийка Луна Хендрикс была вынуждена заменить песню Селин Дион.

    Петру Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, а также серебряным и бронзовым призёром национальных первенств и дважды побеждал в финалах Гран-при России. Сейчас спортсмен уже находится в Милане вместе со своим тренером Вероникой Дайнеко.

    Короткая программа у мужчин пройдёт 10 февраля, а произвольная – 13 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026. А BBC обвинила четверых россиян в нарушении правил допуска МОК и заявила, что некоторые спортсмены, в том числе Гуменник, поддерживали спецоперацию.


    8 февраля 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря эффективным действиям агентурной сети российских спецслужб удалось в кратчайшие сроки определить путь отступления организаторов преступления, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дубае был задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    Комментарии (7)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Диверсии произошли на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады в Италии

    Минтранс Италии заявил о диверсиях на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезные перебои в железнодорожном сообщении были зафиксированы в районе Болоньи, они произошли в результате диверсионных актов, заявил Минтранс Италии.

    Утром на участке между Болоньей и Венецией было выявлено повреждение кабелей, а на линии Болонья – Падуя обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. На высокоскоростном участке этой же трассы были перерезаны электрические кабели, а на направлении Болонья – Анкона в районе Пезаро вспыхнул пожар в электрошкафу, передает РИА «Новости».

    «Серьезные диверсионные акты, произошедшие сегодня утром возле железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу и напоминают террористические атаки, произошедшие во Франции всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр», – говорится в сообщении минтранса.

    Глава ведомства, вице-премьер Маттео Сальвини лично следит за ситуацией и заявил, что аварии связаны с «преднамеренными нападениями» в первый день Олимпийских игр. По его словам, если эта версия подтвердится, «можно сказать, что кто-то желает Италии зла».

    В Минтрансе заверили, что подобные действия не смогут навредить имиджу страны, который, по их словам, станет еще более позитивным благодаря Олимпиаде.

    Следователи рассматривают версию демонстративной акции анархистской направленности, аналогичной произошедшим во Франции во время Олимпийских игр 2024 года, пишут итальянские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заявили о «массированной атаке» на железную дорогу в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже. Серия поджогов привела к частичной парализации движения на Атлантической, Северной и Восточной линиях. Атака затронула примерно 800 тыс. пассажиров, а 100 тыс. человек были вынуждены отменить свои поездки.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Скрипач Акопян предоставил Гуменнику права на свою музыку на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил права на свою композицию Waltz 1805 фигуристу Петру Гуменнику для выступления на Олимпиаде-2026, сообщает РИА «Новости». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выбрал именно этот музыкальный номер для короткой программы.

    Акопян подчеркнул, что его творчество всегда было связано с фигурным катанием: «Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно – удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!»

    Мужчины представят свои короткие программы 10 февраля. В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде будет представлять Аделия Петросян, она начнет выступление 17 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мелони осудила поджоги и протесты против Олимпиады в Италии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Италии после официального старта Олимпиады в Милане и Кортинах на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией произошли акты саботажа, которые раскритиковала премьер страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила неизвестных, причастных к саботажу железнодорожных линий и акции протеста против Олимпиады, передает Politico. «А потом появляются враги Италии и итальянцев, которые устраивают демонстрации «против Олимпиады», из-за чего подобные кадры расходятся по всему миру. До этого другие перерезали железнодорожные кабели, чтобы поезда не смогли отправиться», – написала Мелони в социальных сетях, сопроводив свои слова видео протестов в Милане.

    Инциденты произошли спустя всего несколько часов после официального старта зимней Олимпиады Милан-Кортинa. Неизвестные устроили поджог стрелочного перевода возле Пезаро, а позже были повреждены кабели, что привело к серьезным задержкам на линии Болонья–Венеция, сообщили в железнодорожной компании Ferrovie dello Stato.

    Министр транспорта Италии Маттео Сальвини связал эти события с Олимпиадой, назвав акты саботажа тревожными и сравнив их с недавней диверсией на железнодорожной инфраструктуре Франции, произошедшей незадолго до открытия Олимпиады в Париже.

    Параллельно с этим в Милане в субботу прошли протесты против проведения зимних Игр, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией. По данным BBC, за беспорядки были задержаны шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта Италии сообщило о серьезных перебоях в железнодорожном сообщении в районе Болоньи. Власти страны указали, что причиной инцидента стали диверсионные акты.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат олимпийского скиатлона, заявил тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

    Акимов подтвердил, что лыжник Савелий Коростелев остался на четвертом месте, несмотря на поданный протест. «Протест отклонили», – заявил тренер, передает РИА «Новости».

    Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по мнению россиян, срезал часть дистанции на последнем повороте одного из кругов. Делож финишировал вторым, что повлияло на распределение медалей, пишет ТАСС.

    Ранее российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семейная пара из Молдавии пришла поддержать российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.

    Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 16:55 • Новости дня
    Итальянский сноубордист появился на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

    Итальянский сноубордист Фишналлер вышел на старт ОИ с российским флагом на шлеме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

    Отмечается, что на экипировке спортсмена изображены флаги всех стран-хозяек Олимпиад, где он принимал участие, включая Игры-2014 в Сочи, передает РИА «Новости».

    В воскресенье Фишналлер выступал в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе, однако выбыл в четвертьфинале.

    Спортсмену 45 лет, и он участвует уже в седьмой Олимпиаде подряд. Итальянец – двукратный чемпион мира и пятикратный призер мировых первенств. До этого он выходил на старт зимних Олимпийских игр в 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

    Накануне итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида выиграла олимпийскую дистанцию 3 тыс. метров, в свой день рождения установив рекорд Игр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарец фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпиады-2026.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 21:02 • Новости дня
    FIS заявила, что срез трассы Деложа не изменил результаты скиатлона

    Tекст: Ольга Иванова

    Гоночный директор FIS Михал Ламплот отметил, что сокращение дистанции французским лыжником Матисом Деложем не повлияло на распределение мест в скиатлоне.

    Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михал Ламплот прокомментировал эпизод с французским лыжником Матисом Деложем, который срезал часть дистанции в скиатлоне на Олимпийских играх, передает РИА «Новости». По его словам, действия Деложа не сказались на итоговых результатах гонки.

    «Во всех решениях жюри учитывается, повлияло ли это на окончательный результат. Когда до финиша оставалось 6,6 км, он лидировал и остался лидером, поэтому было решено, что это не повлияло на результат», – заявил Ламплот в эфире TV2.

    Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии четвертым, уступив Йоханнесу Клебо 3,6 секунды.

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат олимпийского скиатлона. Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по их мнению, срезал часть дистанции на последнем повороте. Делож финишировал вторым, что повлияло на итоговое распределение медалей.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

    В Москве опрошены соседи участников покушения на генерала Алексеева

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители посетили несколько квартир в доме, где проживали задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, и опросили их соседей, сообщили жители дома.

    Сотрудники полиции провели опрос соседей Виктора Васина и Любомира Корбы, задержанных по подозрению в причастности к покушению на первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС России Владимир Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам местных жителей, правоохранители заходили в несколько квартир, просили подняться на этаж и быть понятыми. Одна из соседок Васина сообщила, что полиция пришла в пятницу вечером и обошла несколько квартир в их подъезде.

    Соседи Корбы подтвердили, что ранее о нем уже спрашивали сотрудники полиции.

    В воскресенье, 8 февраля, ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.


    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Лавров назвал преступления Эпштейна «чистой воды сатанизмом»
    Лавров назвал преступления Эпштейна «чистой воды сатанизмом»
    @ Скриншот с видео НТВ

    Tекст: Катерина Туманова

    Там пытаются искать какие-то русские следы, но эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм (экстремистская организация, запрещенная в РФ. – прим. ВЗГЛЯД), наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», – сказал министр в интервью телеканалу НТВ.

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При это брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.


    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 23:13 • Новости дня
    В Белгородской области предложили на время вывезти школьников в безопасные регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Белгородской области предложили уязвимым категориям граждан и школьникам временный выезд в более безопасные регионы на фоне сложной ситуации с энергообеспечением из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы – с губернаторами сейчас проговариваем», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор уточнил, что кроме школьников временное размещение в других субъектах России власти готовы организовать для многодетных семьей, семей с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам.

    «Эти категории требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы», – отметил Гладков.

    В понедельник, 9 февраля, часть школ и вузов в Белгороде будет работать в режиме дистанционного обучения (список). Часть поликлиник, где наблюдаются перебои с теплоснабжением, меняет режим работы (список). В части Белгорода могут быть перебои с водой.

    Что касается мер по возобновлению подачи тепла, губернатор отметил, что восстановительные работы продолжаются. «По мере их выполнения, когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия», – сообщил Гладков.

    В связи со сложной ситуацией пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. В понедельник с 8 утра в городе будут открыты дополнительные пять пунктов обогрева.

    Детские сады в Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, также будут работать круглосуточно и принимать дошкольников на ночь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков доложил Владимиру Путину о последствиях украинского обстрела Белгородской области в ночь на 6 февраля, тогда же губернатор сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после обстрела ВСУ. В субботу, 7 февраля, в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты, сообщил мэр Валентин Демидов.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский фигурист Петр Гуменник был вызван на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии утром воскресенья, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Как уточнил источник, спортсмен сдал тест на допинг в 7 утра в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости».

    Гуменник уже провел первую тренировку в Милане перед выступлением с короткой программой среди мужчин. Его на соревнованиях сопровождают тренер Вероника Дайнеко и Рафаэль Арутюнян, которому срочно оформили олимпийскую аккредитацию.

    В женском одиночном катании Россию будет представлять Аделия Петросян. Ее выступление на Олимпиаде начнется 17 февраля.

    Ранее армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане. Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 15:00 • Новости дня
    Болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на ОИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Семейная пара из Молдавии пришла поддержать российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, сообщили СМИ.

    Они приехали на соревнования из Милана, куда перебрались после развала СССР в поисках работы. Глава семейства был в ушанке с советской кокардой, а его супруга украсила головной убор флагами России и Италии, передает ТАСС.

    Пара призналась, что не знала о запрете на пронос российской и советской символики на олимпийские объекты, однако, по их словам, с этим у них не возникло никаких проблем. Кроме того, на балконе одного из шале рядом с трассой вывешен российский флаг, видимый спортсменам и зрителям.

    Для 22-летнего Савелия Коростелева эта гонка стала дебютной на Олимпиаде, которая продлится до 22 февраля.

    Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 15:47 • Новости дня
    Лыжник Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

    Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования проходят в Тезеро.

    Участники преодолели дистанцию 20 км, половину которой прошли классическим стилем, а вторую половину – коньковым. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 46 минут 11 секунд. Коростелев уступил Клебо 3,6 секунды и остановился в шаге от пьедестала.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026. В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    В январе МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Московской области намерена проверить обстоятельства инцидента, в результате которого медицинская помощь потребовалась 40-летнему мужчине.

    «По предварительной информации, вечером 8 февраля 2026 года в одном из многоквартирных домов на ул. Амет-Хана Султана в городе Жуковский произошел резкий подъем пассажирского лифта на 17 этаж с последующей остановкой», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В момент происшествия в кабине лифта находился мужчина, которому впоследствии  потребовалась медицинская помощь.

    Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации лифтового оборудования, в том числе деятельности управляющей компании и организации, отвечающей за техническое обслуживание лифтового оборудования, сообщили в ведомстве.

    В региональном управлении СК России устанавливают обстоятельства происшествия.

    «Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства», – заявили в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дагестане дверь лифта обрушилась на кабину с детьми. В Уфе спасли двух подростков из упавшего лифта. В правительстве призвали ускорить замену лифтов в многоэтажках.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле генерала Алексеева
    В Белгороде школьников предложили на время вывезти в безопасные регионы
    Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси Nutrilon Danone
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе
    В Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом