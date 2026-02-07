Посол России Беляев заявил о малой вероятности сделки по Gripen для Киева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беляев сообщил, что у Киева, Швеции и Евросоюза отсутствуют средства на закупку 150 шведских истребителей Gripen, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей для Украины нет и у Швеции. На пути к реализации этой потенциальной сделки так много препятствий и неопределенностей, что всерьез говорить о ее скором переходе в практическую плоскость явно не приходится».

По словам посла, переход Украины на шведскую платформу потребует десятков миллиардов долларов на вооружения, инфраструктуру и обучение пилотов.

Беляев уточнил, что ни Евросоюз, ни отдельные страны-доноры, включая Швецию, не готовы взять на себя обязательства по оплате этой сделки. Он отметил, что Стокгольм стремится использовать для финансирования сделки замороженные российские активы в Европе, однако этот вариант пока не реализуется.

Среди других проблем глава дипмиссии назвал ограниченные производственные мощности компании Saab и интерес Киева к французским истребителям Rafale. Беляев резюмировал, что декларация о намерениях по Gripen является скорее политическим сигналом о поддержке Украины, чем реальной проработанной договоренностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Украина договорились о создании совместного центра оборонных инноваций.

Компания Saab заявила о намерении открыть завод по производству истребителей Gripen на Украине.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина получит самолеты Gripen от Швеции в 2026 году.