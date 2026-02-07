Кибератака вскрыла данные работников Еврокомиссии

Еврокомиссия сообщила о краже данных сотрудников в ходе кибератаки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Данные сотрудников Европейской комиссии, включая имена и служебные мобильные номера, были похищены в результате кибератаки на мобильную инфраструктуру ведомства, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

В документе уточняется: «Центральная инфраструктура Европейской комиссии, управляющая мобильными устройствами, выявила следы кибератаки, которая могла привести к получению доступа к именам сотрудников и номерам мобильных телефонов части персонала».

В Еврокомиссии пообещали принять все необходимые меры для защиты информационных систем и обеспечения безопасности данных сотрудников. Подробности о масштабах атаки и предполагаемых злоумышленниках пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Европарламент подверг резкой критике план Еврокомиссии по усилению защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации.

До этого Евросоюз создал новую европейскую базу данных уязвимостей в кибербезопасности и заявлял, что готов помочь Украине в подготовке ее армии по борьбе с кибератаками.