В России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц

В России представили самый маленький в мире дрон с распознаванием лиц

Tекст: Мария Иванова

Российская компания «Сверх» представила обновленную версию самого маленького в мире дрона с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

Новинка оснащена системой распознавания лиц и функцией автоматического следования за человеком. Дрона также оснастили радионавигацией и датчиком оптического потока, что позволяет ему работать в сложных помещениях и удерживать позицию даже при слабом освещении или отсутствии спутникового сигнала.

Масса квадрокоптера составляет всего 85 граммов, что делает его уникальным среди аналогов. Нейросетевые алгоритмы функции распознавания лиц запускаются непосредственно на борту устройства и работают в реальном времени. При кратковременной потере из виду нужного человека дрон способен прогнозировать его траекторию и самостоятельно восстанавливать сопровождение или переходить в режим активного поиска.

Основатель компании «Сверх» Андрей Коригодский отметил: «Наша задача – сделать микродрон не просто »летающей камерой«, а полноценным автономным инструментом для бизнеса». В компании добавили, что обновленная платформа уже проходит тестирование и готовится к внедрению в логистику и автоматизацию складов.

Кроме того, дрон предназначен для инвентаризации в логистических центрах и умеет распознавать штрихкоды и QR-коды. Разработчики также усилили конструкцию, оптимизировали электронику и предусмотрели возможность установки дополнительных аккумуляторов для увеличения времени полета.

