В России оценили планы SpaceX по беспилотной посадке на Луну в 2027 году

Эксперт Железняков оценил планы SpaceX по беспилотной посадке на Луну через год

Tекст: Мария Иванова

«С точки зрения технологий, конечно, такие технологии уже есть, но необходимо их опробовать в реальных полетах. Так что это вполне реальные планы», – цитирует эксперта ТАСС.

Железняков подчеркнул, что планы компании выглядят обоснованными, несмотря на возможные форс-мажорные обстоятельства. По его словам, у SpaceX уже есть необходимые технологические решения, которые теперь предстоит подтвердить на практике.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, задача высадки на Луну окажется для SpaceX непростой и потребует регулярных испытательных запусков корабля Starship. В издании отметили, что компания решила сосредоточиться на сотрудничестве с НАСА по лунной программе и временно отложила проект отправки Starship к Марсу.

Изначально Илон Маск планировал осуществить беспилотный полет Starship к Марсу уже в 2026 году, чтобы протестировать безопасность посадки. Следующим этапом должны были стать пилотируемые запуски и работа по созданию самодостаточного города на Марсе.

Напомним, накануне президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что строительство ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения Луны для обеспечения стабильной работы лунной базы.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый отметил, что Луна в ближайшие семь-восемь лет может стать для России столь же важной сферой соперничества и освоения, как Арктика, благодаря перспективе использования лунных ресурсов.

В январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.