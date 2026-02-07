  • Новость часаПолиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева
    7 февраля 2026, 12:28 • Новости дня

    Физик Кип Торн предсказал поиск инопланетян с помощью гравитационных волн

    Кип Торн допустил использование гравитационных волн для связи с инопланетянами

    Tекст: Мария Иванова

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска внеземных цивилизаций, поскольку сигналы этого типа проходят сквозь любые преграды во Вселенной, заявил нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, астрофизик Кип Торн.

    Гравитационные волны могут стать новым инструментом для поиска инопланетных цивилизаций и установления с ними контакта, заявил ТАСС нобелевский лауреат Кип Торн.

    Известный астрофизик, иностранный член Российской академии наук, отметил, что «очень продвинутая цивилизация сможет использовать гравитационные волны для изучения Вселенной или даже для налаживания контактов с другими разумными существами, не опасаясь того, что на пути сигнала появится непроходимое для него препятствие».

    Торн подчеркнул уникальные свойства гравитационных волн: по его словам, в отличие от электромагнитных волн, они способны проникать сквозь любые преграды, что делает их идеальным средством для межзвездной связи и научных исследований.

    Помимо научной деятельности, Кип Торн известен широкой публике благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом. Во время создания фильма «Интерстеллар» он выступал в роли научного консультанта, а позже написал книгу, в которой подробно объяснил научные идеи, положенные в основу сюжета картины.

    Между тем российские ученые отмечали, что академик Владислав Пустовойт первым описал механизм детектирования гравитационных волн.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    6 февраля 2026, 04:35 • Новости дня
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    Нейробиолог назвал поколение Z первым, уступающим предшественникам по уму

    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением
    @ Bo Van Wyk/imago/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейробиолог Джаред Хорват рассказал, что поколение, родившееся в период с 1997 года по начало 2010-х годов, страдает когнитивной отсталостью из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе.

    Поскольку с конца 1800-х годов велись записи о когнитивном развитии, поколение Z (зумеры) официально является первой группой, которая набрала меньше баллов, чем предыдущее поколение, из-за снижения внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать проблемы и общего IQ, пишет Daily Mail.

    Хорват рассказал комитету сената США по торговле, науке и транспорту, что интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что подростки и молодые люди проводили в школе больше времени, чем дети в XX веке.

    Причина, по словам Хорвата, напрямую связана с увеличением объёма обучения, которое в настоящее время проводится с использованием того, что он назвал «образовательными технологиями» или EdTech, включая компьютеры и планшеты.

    Нейробиолог объяснил, что нынешнее поколение отстало, потому что человеческий мозг никогда не был приспособлен к обучению на основе коротких видеороликов, просмотренных в Интернете, и чтения коротких предложений, которые суммируют гораздо более объёмные книги и сложные идеи.

    «Более половины времени, когда подросток бодрствует, он проводит, уставившись в экран. Люди биологически запрограммированы учиться у других людей и проводить глубокие исследования, а не листать страницы в поисках кратких изложений», – сказал учёный в интервью New York Post.

    Хорват и другие эксперты, выступая в конгрессе, объяснили, что люди эволюционировали, чтобы лучше учиться через реальное взаимодействие с людьми, лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов.

    Он добавил, что экраны нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания.

    Дело не в плохом внедрении, недостаточном обучении или потребности в более совершенных приложениях в школах. Учёные заявили, что технология не соответствует тому, как наш мозг работает естественным образом, усваивает и сохраняет информацию.

    Хорват, директор LME Global, группы, которая занимается исследованиями мозга и поведения совместно с предприятиями и школами, сказал, что данные ясно показывают – когнитивные способности начали снижаться примерно в 2010 году.

    «Ответ, по-видимому, кроется в инструментах, которые мы используем в школах для стимулирования этого обучения. Если посмотреть на данные, то, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость значительно снижается», – заявил Хорват в сенате 15 января.

    Он добавил, что США не единственная страна, пострадавшая от цифрового когнитивного спада. Его исследование охватило 80 стран и выявило 60-летнюю тенденцию ухудшения результатов обучения по мере того, как в классы поступало больше технологий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа. Платформа Pinterest представила тренды 2026 года для всех поколений. Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое будущее построят зумеры и альфы.

    7 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    В России представили самый маленький дрон с распознаванием лиц

    В России представили самый маленький в мире дрон с распознаванием лиц

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили обновлённую версию самого маленького дрона в мире с искусственным интеллектом, способного распознавать лица и автоматически следовать за человеком.

    Российская компания «Сверх» представила обновленную версию самого маленького в мире дрона с искусственным интеллектом, передает РИА «Новости».

    Новинка оснащена системой распознавания лиц и функцией автоматического следования за человеком. Дрона также оснастили радионавигацией и датчиком оптического потока, что позволяет ему работать в сложных помещениях и удерживать позицию даже при слабом освещении или отсутствии спутникового сигнала.

    Масса квадрокоптера составляет всего 85 граммов, что делает его уникальным среди аналогов. Нейросетевые алгоритмы функции распознавания лиц запускаются непосредственно на борту устройства и работают в реальном времени. При кратковременной потере из виду нужного человека дрон способен прогнозировать его траекторию и самостоятельно восстанавливать сопровождение или переходить в режим активного поиска.

    Основатель компании «Сверх» Андрей Коригодский отметил: «Наша задача – сделать микродрон не просто »летающей камерой«, а полноценным автономным инструментом для бизнеса». В компании добавили, что обновленная платформа уже проходит тестирование и готовится к внедрению в логистику и автоматизацию складов.

    Кроме того, дрон предназначен для инвентаризации в логистических центрах и умеет распознавать штрихкоды и QR-коды. Разработчики также усилили конструкцию, оптимизировали электронику и предусмотрели возможность установки дополнительных аккумуляторов для увеличения времени полета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Рособоронэкспорта заявили, что российская военная продукция подтвердила свою эффективность в бою.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о развитии в России технологий «роев» беспилотников.

    Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    7 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Робот Atlas научился делать колесо и сальто назад

    Робот Atlas выполнил колесо и сальто назад

    Tекст: Вера Басилая

    Человекоподобный робот Atlas продемонстрировал сальто назад и колесо, что подчеркивает рост его координации и устойчивости.

    Компания Boston Dynamics представила обновленные возможности своего человекоподобного робота Atlas, передает радио Sputnik.

    На опубликованных кадрах видно, как Atlas сначала выполняет колесо, а затем безошибочно совершает сальто назад. По словам разработчиков, эти движения требовали сложной координации и точного управления балансом.

    Китайские роботы UBTech Robotics выполнили синхронное сальто на концерте известного певца.

    Компания UBTech Robotics  презентовала первого искусственного интеллекта-уборщика для общественных мест.

    В  Мехико начались клинические испытания роботов для оплодотворения.

    6 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия заняла первое место в Европе по золотым медалям школьных олимпиад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские школьники показали лучшие результаты на международных олимпиадах по шести научным дисциплинам, получив наибольшее количество золотых медалей среди европейских стран, отметили в Минпросвещения.

    Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на международных школьных олимпиадах, сообщает Минпросвещения РФ. Речь идет о соревнованиях по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

    Такие достижения, по мнению ведомства, подтверждают высокий уровень подготовки российских школьников и эффективность образовательных программ, реализуемых в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники на 20 международных интеллектуальных состязаниях в 2025 году завоевали 115 медалей.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде.

    Победители и призеры школьных олимпиад смогут поступить в ведущие российские вузы даже при нехватке бюджетных мест, так как вузы зачислят их за свой счет, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

    7 февраля 2026, 09:39 • Новости дня
    Китай запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат

    Китай отправил экспериментальный космический аппарат с космодрома Цзюцюань

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае успешно стартовал экспериментальный многоразовый космический аппарат, целью которого станет отработка технологий повторного использования для мирных космических миссий.

    Китай успешно вывел на орбиту многоразовый экспериментальный космический аппарат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» утром 7 февраля.

    В официальном заявлении отмечается: «7 февраля Китай успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2F с космодрома Цзюцюань». Власти подчеркивают, что миссия направлена на тестирование технологий, которые позволят в будущем использовать космические аппараты многократно.

    Ожидается, что эти разработки обеспечат техническую поддержку для мирного освоения космоса. Дополнительные детали о полете и характеристиках нового аппарата пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайский модуль «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю после успешной миссии. При том в Китае впервые испытали новые системы амортизации при посадке космического корабля.

    Кроме того Китай решил запустить аппарат «Сихэ-2» для изучения Солнца.

    7 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    В России оценили планы SpaceX по беспилотной посадке на Луну в 2027 году

    Эксперт Железняков оценил планы SpaceX по беспилотной посадке на Луну через год

    Tекст: Мария Иванова

    Первая беспилотная посадка космического корабля на Луну, которую SpaceX намерена осуществить в марте 2027 года, технически реализуема, заявил историк космонавтики Александр Железняков.

    «С точки зрения технологий, конечно, такие технологии уже есть, но необходимо их опробовать в реальных полетах. Так что это вполне реальные планы», – цитирует эксперта ТАСС.

    Железняков подчеркнул, что планы компании выглядят обоснованными, несмотря на возможные форс-мажорные обстоятельства. По его словам, у SpaceX уже есть необходимые технологические решения, которые теперь предстоит подтвердить на практике.

    Как ранее сообщала The Wall Street Journal, задача высадки на Луну окажется для SpaceX непростой и потребует регулярных испытательных запусков корабля Starship. В издании отметили, что компания решила сосредоточиться на сотрудничестве с НАСА по лунной программе и временно отложила проект отправки Starship к Марсу.

    Изначально Илон Маск планировал осуществить беспилотный полет Starship к Марсу уже в 2026 году, чтобы протестировать безопасность посадки. Следующим этапом должны были стать пилотируемые запуски и работа по созданию самодостаточного города на Марсе.

    Напомним, накануне президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что строительство ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения Луны для обеспечения стабильной работы лунной базы.

    Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый отметил, что Луна в ближайшие семь-восемь лет может стать для России столь же важной сферой соперничества и освоения, как Арктика, благодаря перспективе использования лунных ресурсов.

    В январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.

    7 февраля 2026, 09:05 • Новости дня
    Ростех анонсировал премьеру цифровых инноваций на ИННОПРОМе в Саудовской Аравии

    Ростех решил представить на «ИННОПРОМе» новейшие цифровые разработки

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии российские компании представят новейшие решения в сфере цифровых технологий, включая систему маркировки товаров «Честный ЗНАК».

    Ростех представит новейшие отечественные разработки в цифровых технологиях, радиоэлектронике и машиностроении на международной выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал корпорации.

    Среди ключевых экспонатов – система маркировки товаров «Честный ЗНАК», которую можно будет протестировать на интерактивном стенде. Посетители смогут сканировать коды на упаковках и узнавать подробную информацию о продукции в специальном приложении.

    Вниманию гостей также будут представлены два гражданских вертолета от «Вертолетов России»: Ми-171А3, предназначенный для перевозки людей и грузов на шельфовые буровые платформы и проведения спасательных операций в открытом море, и многоцелевой Ка-62, который применяют для транспортных, медицинских, патрульных и спасательных задач.

    Холдинг «Росэл» покажет ручную зондовую станцию OmegaAir-150COAX, которая используется для измерения и контроля электрических параметров полупроводниковых устройств. Компания NtechLab презентует платформу FindFace Multi – решение на основе искусственного интеллекта для распознавания лиц, силуэтов, действий людей, а также автомобилей и номерных знаков.

    Заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов подчеркнул: «Страны Ближневосточного региона – наши традиционные партнеры по широкому спектру программ. Здесь хорошо знакомы в первую очередь с нашим оружием, но сегодня все более заметной становится российская гражданская продукция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интегрированные в единый комплекс управляемый боеприпас «Куб-2» и беспилотник-разведчик «Скат-350М» будут предложены иностранным заказчикам по итогам выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

    Каталог поставляемой иностранным заказчикам военной техники в 2025 году пополнился более чем на 50 образцов, среди которых есть бронетехника и беспилотные летательные аппараты, рассказал накануне гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026.

    Он отметил, что главное конкурентное преимущество российской военной продукции заключается в подтвержденных в реальных условиях характеристиках и учете опыта современных боевых действий при создании и модернизации техники.

    7 февраля 2026, 11:22 • Новости дня
    Ученые сообщили о внезапном завершении мощного всплеска на Солнце

    ИКИ РАН: Один из сильнейших в XXI веке всплесков на Солнце внезапно завершился

    Tекст: Мария Иванова

    В начале февраля на Солнце бушевала необычайно активная область, которая внезапно прекратила выбрасывать вспышки, не дотянув всего одного события до рекорда XXI века, сообщили ученые.

    Один из сильнейших всплесков солнечной активности в XXI веке внезапно завершился, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Наблюдения показывают, что активная область 4366, которая еще недавно могла повторить или даже побить столетний рекорд по числу мощных вспышек, неожиданно прекратила активность. По словам ученых, это произошло резко – «словно кто-то дернул рубильник».

    Еще в среду и четверг, 4 и 5 февраля, в этой области было зафиксировано по 11 вспышек уровней M и X за сутки, однако уже в пятницу их число упало до нуля, а затем солнечная активность почти полностью затихла. Исследователи отмечают, что столь внезапное и почти полное прекращение активности теперь стало одной из ключевых загадок для науки. Хотя несколько крупных вспышек могли бы вызвать сильнейшие магнитные бури на Земле, их влияние оказалось минимальным – ни одного «черного лебедя» не произошло.

    По оценкам специалистов, солнечная активность, скорее всего, переходит в очередной период стабилизации, однако его продолжительность прогнозировать сложно. С начала 2026 года Солнце уже дважды демонстрировало необычно мощные всплески, причем январский вызвал сильнейший радиационный шторм у Земли. Вчера серия мощных взрывов произошла и на обратной стороне светила, что, по мнению ученых, говорит о сохранении большого энергетического потенциала.

    Активная область 4366 останется видимой с Земли еще примерно пять суток, а значит, формально сохраняется шанс на рекорд – нужно всего две новые вспышки уровня M1.0 и выше. Однако ученые подчеркивают, что ближайшее время ожидается относительное спокойствие, а насколько оно будет долгим, покажет развитие событий на Солнце.

    Напомним, накануне ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца.

    Сообщалось, что группа солнечных пятен № 4366 приблизилась к историческому рекорду по размеру.

    За день до этого ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле.

    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    6 февраля 2026, 12:10 • Новости дня
    В России представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    В России представили препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили уникальное отечественное лекарство «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева, которое успешно прошло регистрацию и применяется у более 50 пациентов.

    В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщает РИА «Новости».

    Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране.

    По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Александра Лилы, более 50 пациентов уже получают «Сенипрутуг» вне клинических испытаний, так как препарат зарегистрирован для применения в России.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором иммунитет воспринимает хрящевую ткань как инородную и заменяет ее костной, что приводит к болям, скованности и снижению подвижности позвоночника. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте до 40 лет, она может затрагивать также и другие суставы, например, тазобедренные.

    «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    6 февраля 2026, 12:51 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца

    ИКИ РАН зафиксировал сильный взрыв в активном центре на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв, однако ученые считают, что потенциально опасный активный центр вскоре прекратит существование.

    Мощный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, он произошел в активном центре, который, скорее всего, не доживет до момента, когда станет видимым с Земли.

    Как отмечают специалисты, сейчас активные центры на Солнце существуют примерно неделю. К Земле через несколько дней могут выйти только «обломки» – остаточные явления, не представляющие угрозы.

    Область 4366, находящаяся напротив Земли, имеет примерно сутки, чтобы накопить энергию для еще одного всплеска, либо затухнуть окончательно. «Бензин кончился», – подчеркнули в лаборатории, добавив, что ситуация не вызывает беспокойства.

    Ранев пятницу ученые сообщили, что группа солнечных пятен № 4366 может стать самой большой за последние 11 лет.

    накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    6 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Эксперимент с бонобо Канзи доказал наличие воображения у приматов

    Эксперимент с бонобо Канзи подтвердил наличие воображения у обезьян

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе уникального эксперимента с бонобо по имени Канзи учёные доказали, что приматы способны воображать несуществующие предметы и отслеживать их перемещения.

    Приматы способны представлять несуществующие предметы и обладают воображением, ранее считавшимся исключительно человеческой способностью, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, передает РИА «Новости». В качестве подопытного выступал бонобо Канзи, за которым наблюдали ученые из Университета Джонса Хопкинса.

    Во время экспериментов Канзи успешно указывал на чашку, в которую, по сценарию, наливали «воображаемый» сок, и определял местоположение воображаемых виноградин, которые экспериментатор будто бы перекладывал из одной пустой емкости в другую. Это доказывает, что обезьяны способны оперировать абстрактными понятиями и вторичными представлениями о несуществующих объектах.

    В исследовании подчеркивается: «Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 млн лет назад, к нашим общим предкам».

    На момент эксперимента Канзи было 43 года. Как отмечает канал NBC, он скончался в 2025 году в возрасте 44 лет. В истории Канзи стал первым бонобо, освоившим элементы английского языка и использовавшим специальные символы – лексиграммы – для общения с людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали ошейник, который способен переводить человеческую речь на собачий язык. Ветеринары ранее заявили о выявлении у собак поведенческих черт, свойственных людям с аутизмом.

    6 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    Ростех поставил более 30 тыс. импортозамещенных пластин для спутников за год

    Tекст: Мария Иванова

    В 2025 году отечественные предприятия впервые полностью обеспечили производство свыше 30 тыс. германиевых пластин для космических солнечных батарей, ранее поставлявшихся из-за рубежа.

    Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» за 2025 год изготовил и поставил заказчикам более 30 тыс. германиевых пластин для солнечных батарей спутников, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Эти полированные пластины применяются в качестве основы для солнечных элементов, используемых в космической отрасли и возобновляемой энергетике. До этого подобная продукция поступала в Россию исключительно из-за рубежа.

    Германиевые солнечные элементы сегодня рассматриваются как альтернатива кремниевым, так как обеспечивают в полтора раза большую выработку энергии. Помимо этого, они обладают высокой радиационной стойкостью и механической прочностью, что позволяет космическим аппаратам на их основе работать не менее 15 лет.

    В Ростехе отметили, что ежегодная потребность российского рынка в германиевых пластинах составляет около 50 тыс. единиц. Ранее примерно 90% этого объема покрывалось импортом, но сейчас холдинг «Швабе» существенно снижает зависимость от поставок из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошоом году государственная корпорация «Ростех» начала в России массовое производство пластин для солнечных батарей из германия.

    6 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава РАН Красников: Россия планирует построить АЭС на Луне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возведение ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения спутника Земли для обеспечения бесперебойной работы базы, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Проект необходим из-за сложностей с электричеством, пояснил Красников в интервью РИА «Новости».

    «Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», – указал собеседник.

    Ученый пояснил, что лунная ночь длится около двух земных недель, поэтому солнечные батареи не справятся с выработкой энергии. По его словам, для круглосуточной работы базы и крупных роботов самым перспективным вариантом остается ядерный источник.

    Красников добавил, что академия работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Текущий утвержденный план действий охватывает период только до 2036 года.

    Ранее Канада решила выделить финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

    Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый отмечал, что в ближайшие семь-восемь лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика.

