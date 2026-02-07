Глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе

Аракчи заявил о возможной атаке Ирана на базы США в Персидском заливе

Tекст: Тимур Шайдуллин

В случае нападения США на Иран, Тегеран нанесёт ответный удар по американским базам в регионе Персидского залива, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

Министр подчеркнул: «У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе». Он добавил, что удары не будут направлены по соседним странам, а только по объектам, где размещены американские военные.

Аракчи подчеркнул, что Иран не намерен обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем, назвав этот вопрос исключительно оборонительным. Он также отметил, что степень обогащения урана зависит от национальных нужд, при этом обогащённый уран не будет вывозиться за пределы страны.

Министр рассказал, что делегации Ирана и США во время переговоров в Омане могли обменяться рукопожатием, несмотря на то что встреча была непрямой. По его словам, урегулировать проблему иранской ядерной программы возможно только дипломатическим путём.

Переговоры между представителями США и Ирана прошли в Маскате впервые после длительного перерыва, вызванного обострением ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. За это время стороны уже провели пять консультационных раундов. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва готова содействовать решению вопроса обогащённого урана, если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения.

Аббас Аракчи сообщил, что дата второго раунда переговоров ещё не определена, однако иранская и американская стороны рассчитывают провести его в ближайшее время. «Сейчас нет конкретной даты проведения второго раунда переговоров, однако мы с Вашингтоном считаем, что он должен вскоре состояться», – сказал глава иранского МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Аракчи прибыл в Оман для переговоров по ядерной программе.

Позже стало известно, что власти США пока не определились, какие цели будет преследовать возможная военная операция против Ирана. А Кремль выразил надежду на результативность переговоров по Ирану.