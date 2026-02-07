Замглавы департамента МЧС арестован за взятку и мошенничество

Замглавы департамента МЧС Арабидзе арестован за взятку и мошенничество

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС России Ираклий Арабидзе арестован по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил ходатайство об аресте Арабидзе, он находится в СИЗО. Вместе с ним заключен под стражу бывший замдиректора этого же департамента Вадим Хасенов, которого также обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, если суд установит их вину. Следственные органы пока не разглашают детали дела, однако, по информации источника агентства, расследование может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

До этого начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий. А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Даудашвили.



