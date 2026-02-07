Шансы Сабурова вернуть право на въезд в Россию сочли очень низкими

Tекст: Дмитрий Зубарев

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, сможет добиться отмены этого решения только при пересмотре постановления о его административной ответственности, сообщает ТАСС.

Речь идет о решении суда за май 2025 года, когда Сабурова привлекли к ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях – нарушению правил въезда или пребывания иностранных граждан.

Собеседник агентства уточнил: «Срок запрета на въезд может быть сокращен или отменен только в случае отмены этого постановления вышестоящим судом». Для этого Сабурову нужно подать кассационную жалобу, но сделать это есть смысл только при наличии серьезных оснований, таких как нарушения процессуальных норм.

Он также подчеркнул, что если вина Сабурова подтверждена, суд не отменит постановление. Такая практика характерна для российских судов, и вероятность отмены запрета на въезд для Сабурова оценивается как крайне низкая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комик Нурлан Сабуров скрылся от журналистов после прилета в Казахстан.

Сабуров решил улететь в Алма-Ату после получения запрета на въезд в Россию.

Его концерты начали отменять по всей России.