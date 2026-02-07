В отеле на Пхукете опровергли массовое отравление россиян

В MBC Condotel на Пхукете опровергли случаи массового отравления россиян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники отеля MBC Condotel на Пхукете опровергли сообщения о массовом отравлении россиян, которые появились утром субботы в Telegram-каналах, пишет РИА «Новости» . Представительница гостиницы отметила, что случаи пищевого отравления иногда происходили, однако они были связаны с питанием гостей вне отеля.

Она подчеркнула: «Массовых отравлений у нас никогда не было. Бывали, конечно, случаи пищевого отравления, когда наши гости питались где-то на стороне, не у нас, и получали пищевое отравление, но такое случается, отель это предотвратить не может».

Собеседница агентства добавила, что водопроводная вода в гостинице не предназначена для питья, а для мытья посуды всегда используются моющие средства, исключающие заражение. По ее словам, в отеле всегда используют только бутилированную воду проверенных производителей, и другой питьевой воды для гостей не предусмотрено.

В гостинице пояснили, что MBC Condotel относится к категории кондотелей, где во всех сдаваемых квартирах есть оборудованные кухни для самостоятельного приготовления пищи. Также в здании работают собственные заведения общепита.

Отель обладает сертификатом SHA, удостоверяющим соблюдение стандартов эпидемической безопасности и здоровья, выданным минздравом Таиланда и подтверждающим регулярные проверки медкомиссий провинции Пхукет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор три недели назад направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Таиланда после сообщений о случаях кишечной инфекции среди россиян в отеле Kora Beach Resort на Пхукете.

Ранее в Таиландк обнаружили кишечную палочку в партии авокадо из Европы. До этого сообщалось, что власти Таиланда запустят кампанию по сохранению воды в местных отелях на острове для восполнения ее нехватки в туристической индустрии.