Россия установила рекорд по поставкам СПГ в Европу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия в январе поставила рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel. Объем импорта российского СПГ достиг 2,276 млрд куб. м, что немного превысило показатель декабря 2025 года и заметно больше объема за январь прошлого года, когда в ЕС было поставлено 2,05 млрд куб. м.

Рекордные поставки зафиксированы на фоне решения Евросоюза полностью отказаться от российского газа с 2027 года. Эксперты связывают рост импорта с необходимостью заполнить запасы в условиях переходного периода и перемен на энергетическом рынке Европы.

Также отмечается, что импорт СПГ в ЕС с американского направления, включая США и Тринидад и Тобаго, в январе увеличился на 18% по сравнению с декабрем и составил 8 млрд куб. м.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против китайских компаний, участвующих в поставках оборудования для российских СПГ-проектов.

Европа приняла новые ограничения, однако полностью отказаться от российского сжиженного газа не смогла.

Новые европейские санкции могут привести к росту спроса на российский СПГ на других рынках.