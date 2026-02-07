Южнокорейская криптобиржа случайно раздала пользователям 620 тыс. биткоинов

Южнокорейская криптобиржа Bithumb по ошибке раздала клиентам 620 тыс. биткоинов

Tекст: Мария Иванова

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 тыс. биткоинов, однако почти все средства были возвращены, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рёнхап.

Как сообщили представители Bithumb, ошибка произошла в пятницу около 19.00 по местному времени (11.00 мск), когда 620 тыс. биткоинов были случайно начислены 249 участникам промоакции. В среднем на одного пользователя пришлось 2,49 тыс. биткоинов, что эквивалентно примерно 244 млрд вон или 166 млн долларов.

После обнаружения сбоя биржа приостановила операции и временно заблокировала вывод средств по затронутым счетам. Позже компании удалось вернуть 618 212 биткоинов, а также возместить 93% из 1 788 биткоинов, которые успели продать пользователи. В результате 125 биткоинов остались невозвращенными.

В компании сообщили, что причиной инцидента стала ошибка сотрудника, который выбрал неверную единицу выплаты – вместо корейской воны указал биткоины.

Агентство цитирует представителей Bithumb: «Инцидент произошёл из-за того, что сотрудник Bithumb по ошибке указал единицу выплаты “BTC” вместо корейской воны при начислении вознаграждения участникам промоакции».

Сразу после ошибочного начисления курс биткоина на платформе Bithumb краткосрочно снизился, поскольку часть пользователей начала активно продавать неожиданно полученную криптовалюту. Между тем, южнокорейский финансовый регулятор Financial Supervisory Service направил специалистов для расследования обстоятельств и проверки мер по возврату средств и защите пользователей.

Напомним, в 2024 году британские рабочие нашли на свалке жесткий диск с биткоинами на сумму 569 млн фунтов.

