Дипломат: Российская сторона ждет вывода экспертов по гибели Свечникова

Дипломат Иванов: Российская сторона ждет вывода экспертов по гибели Свечникова

Tекст: Мария Иванова

Российская сторона ожидает официальных выводов экспертов по обстоятельствам гибели пловца Николая Свечникова, сообщил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов накануне Дня дипломата, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Как вы знаете, поиски Н. Свечникова велись продолжительное время. Были подключены и сотрудники генерального консульства в Стамбуле, и местные поисково-спасательные отряды. К нашему большому сожалению, турецкая сторона официально объявила о том, что недавно обнаруженное неподалеку от места заплыва тело принадлежит россиянину. Как думается, с учетом всех обстоятельств этой истории, было бы правильнее дождаться выводов экспертов».

Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта по плаванию, пропал 24 августа прошлого года во время участия в межконтинентальном заплыве через Босфорский пролив. Его исчезновение заметили лишь через несколько часов после старта соревнования в Стамбуле.

Проведенный 21 января ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит именно российскому спортсмену, а на следующий день его опознали родители.

24 января тело Николая было доставлено самолётом из Стамбула в Москву. Семья пловца уже обратилась в прокуратуру Стамбула с жалобой на организаторов заплыва, требуя возбудить уголовное дело; эту информацию ранее подтвердил адвокат семьи Альперен Чакмак.

Пловца Свечникова похоронили на Лайковском кладбище в Одинцове.

Межконтинентальные соревнования по плаванию, в которых участвовал Свечников, проходят в Стамбуле с 1989 года под эгидой Олимпийского комитета Турции и проводятся уже в 38-й раз.