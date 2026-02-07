Tекст: Дмитрий Зубарев

Гармонин заявил, что швейцарским налогоплательщикам навязывают покупку дорогостоящих вооружений под предлогом мнимой угрозы со стороны России, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что определение налоговой политики, выбор оборонных расходов и их финансирование являются суверенным правом Швейцарии.

Гармонин отметил, что вопрос о повышении налогов для финансирования обороны будет вынесен на референдум, и окончательное решение примут граждане страны. Он добавил, что приобретение дорогого оружия сопровождается информационной кампанией в швейцарских СМИ, которая, по его мнению, может иметь конкретных выгодоприобретателей в оборонной сфере.

Посол выразил сожаление по поводу того, что аргумент о российской угрозе используется для оправдания увеличения военных расходов, и не исключил, что подобная риторика подогревается в интересах оборонных подрядчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария усилила контроль над экспортом стрелкового оружия и боеприпасов после случая нарушения эмбарго на поставки на Украину.

Швейцария запретила проход войск из стран Евросоюза через свою территорию.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие на Украину, поскольку закон «О чрезвычайном положении» к этой ситуации не применяется.