Бронзит отказался адаптировать номинированный на «Оскар» мультфильм для Запада

Бронзит отказался адаптировать номинированные на «Оскар» «Три сестры» для Запада

Tекст: Мария Иванова

Анимационный фильм «Три сестры», номинированный на премию «Оскар», не создавался с учетом специальных требований или политической повестки, заявил режиссер Константин Бронзит, передает ТАСС.

«Это просто мультфильм. Под какие-то специальные навязанные сверху критерии мы его не подгоняли», – подчеркнул он.

Бронзит объяснил, что особые требования Американской киноакадемии распространяются только на одну номинацию – «лучший фильм». По словам режиссера, для участия в борьбе за главную награду необходимо, чтобы в картине были представлены расовое разнообразие и меньшинства, однако эти правила не действуют в других номинациях.

Режиссер отметил, что остальные номинации не подлежат этим ограничениям, и создание «Трех сестер» не было связано с какими-либо требованиями Академии. Он добавил, что мнение об обязательной «повестке» для всех номинируемых фильмов ошибочно.

«Три сестры» стала уже третьей работой Бронзита, претендующей на премию «Оскар» в категории «лучший короткометражный анимационный фильм». До этого были номинированы его картины «Уборная история – любовная история» и «Мы не можем жить без космоса» – в 2009 и 2016 гг. соответственно.

