Мошенники обманули россиян под видом иностранных работодателей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали предлагать российским гражданам фиктивные вакансии от имени иностранных работодателей, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД России. Аферисты размещают в сети объявления о трудоустройстве за границей, обещая хорошие условия и высокую заработную плату. После того как потенциальный соискатель откликается на вакансию, его просят перевести деньги якобы для оформления документов, покупки билетов и получения визы.

После первого перевода злоумышленники требуют еще одну крупную сумму под предлогом внесения страховки для работодателя. Мошенники заверяют, что эти деньги будут возвращены после первого месяца работы за границей. Спустя время псевдосотрудник фирмы сообщает, что средства «заморожены» и получить их можно только при личном посещении банка в иностранном государстве или после повторного платежа.

Потерпевший, не имея возможности поехать за рубеж, продолжает отправлять деньги, следуя инструкциям преступников. Каждый раз аферисты сообщают о новых ошибках при переводе средств и обещают вернуть все деньги, если жертва совершит еще один платеж. Подобные действия приводят к значительным финансовым потерям.

