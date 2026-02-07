Публика освистала делегации США и Израиля на открытии Олимпиады в Италии

Tекст: Антон Антонов

При выходе американской команды свист и крики «буу» раздались, когда на экранах появился вице-президент США Джей Ди Вэнс. Adnkronos отмечает, что самих спортсменов США публика встретила аплодисментами, передает РИА «Новости».

Группа спортсменов из Израиля также столкнулась с негативной реакцией части зрителей, которые выразили свое недовольство свистом. Отмечается, что израильская делегация была представлена небольшим числом участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.