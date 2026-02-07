Словакия и Венгрия решили оспорить в суде запрет ЕС на импорт российского газа

Вице-спикер парламента Словакии Гашпар: Решение ЕС по газу оспорят в суде

Tекст: Антон Антонов

Гашпар указал, что обе страны проголосовали против этого решения на уровне Совета ЕС и считают его нарушающим основные принципы союза, включая субсидиарность и пропорциональность. По словам политика, энергетика по-прежнему относится к национальной компетенции государств-членов ЕС, передает ТАСС.

Гашпар подчеркнул, что Словакия не собирается пассивно принимать новые правила и вместе с Венгрией будет добиваться пересмотра закона. Он добавил, что контакты с Россией ведутся исключительно в рамках европейского правового поля, а не в формате двусторонних переговоров.

Словацкое руководство также считает, что запрет наносит ущерб торгово-экономическим отношениям страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.