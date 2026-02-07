Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ

Tекст: Антон Антонов

Соответствующее исковое заявление поступило в Никулинский суд Москвы, передает ТАСС.

В иске Генпрокуратура требует обратить имущество ответчиков в доход государства в рамках мероприятий на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В числе ответчиков по делу названы Михаил Баскаков, Иннокентий Баскаков, Расул Сулейманов, Ибрагим Сулейманов, Константин Кива, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие физические и юридические лица.

По данным РИА «Новости», среди ответчиков фигурируют следующие юрлица: «Пика Инвестментс Лимитед», «ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА», АО «Авиаконсорциум» и еще порядка 45 лиц.

Предварительное слушание по делу назначено на 18 февраля. Иск был подан в суд 4 февраля.

Компания «Сирена-трэвел» является крупнейшим поставщиком ИТ-решений для авиационной отрасли России. Ей принадлежит система бронирования билетов Leonardo, которая используется для управления расписанием перелетов и продаж авиабилетов.

«Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается», – пояснили в «Ростехе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года у разработчика системы бронирования Leonardo прошли обыски. Осенью 2025 года миллиардер Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве по подозрению в убийстве; в 2024 он и его брат являлись бенефициарами ИТ-компании «Сирена-трэвел».

На прошлой неделе авиакомпании России и Белоруссии сообщили о сбое в системе Leonardo, из-за которого были введены ограничения на регистрацию и оформление багажа, а работа сервиса была восстановлена почти за два часа. Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.