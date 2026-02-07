США решили отменить пошлины в 25% против Индии

Tекст: Антон Антонов

Согласно документу, с 7 февраля индийские товары, ввозимые в США, больше не будут облагаться этими пошлинами, передает ТАСС.

Однако в опубликованном указе подчеркивается, что Вашингтон может вновь ввести аналогичные меры. В случае, если Индия «возобновит» закупки нефти у России, американская администрация оставляет за собой право восстановить прежние тарифы.

Белый дом сообщил, что США и Индия достигли промежуточных договоренностей о торговле и взаимном снижении пошлин. Индия согласилась упразднить или снизить пошлины на все промышленные товары из США, а также на широкий перечень продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В ответ Соединенные Штаты снизят до 18% взаимные пошлины на импорт текстиля, органических химикатов и определенного оборудования индийского производства. Кроме того, Вашингтон обещал отменить пошлины на ряд товаров в сферах фармацевтики, драгоценных камней и авиационных деталей.

Кроме того, США пригрозили ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из государств, которые импортируют товары или услуги из Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы согласился прекратить закупки российской нефти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Индия официально не объявляла о планах прекратить закупки нефти у России.