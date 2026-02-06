Генсек ООН Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Италии

Tекст: Вера Басилая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия во время зимних Олимпийских игр 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, единственной борьбой между народами должна стать борьба на спортивной арене, а не на поле боя.

Гутерриш подчеркнул символичность Олимпийских и Паралимпийских игр, назвав их «маяком надежды» и праздником командной работы, честной игры и взаимного уважения. Он отметил, что благодаря усилиям спортсменов весь мир может увидеть, чего способно достичь человечество, когда стремится к лучшему.

Глава ООН отдельно обратился к участникам конфликтов с призывом соблюдать перемирие во имя мира: «Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру», – заключил он.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия будет представлена 13 спортсменами в семи видах спорта, которые выступят в нейтральном статусе.

Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии.

Организаторы церемонии решили включить чествование Раффаэллы Карра, Джорджо Армани и Бруно Мунари.

Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026, но разрешил быть зрителями на церемонии.