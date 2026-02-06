Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии.

Tекст: Антон Антонов

Основная часть церемонии проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, параллельно мероприятия организованы в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо из-за удаленности кластеров соревнований, передает РИА «Новости».

Во время церемонии запланирован традиционный парад спортсменов, однако представители России не принимают в нем участия по решению Международного олимпийского комитета.

В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, передает ТАСС.

Завершение Олимпийских игр в Италии запланировано на 22 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, по данным Il Messaggero, включит чествование известных деятелей итальянской культуры – актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.