    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    6 февраля 2026, 22:16 • Новости дня

    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии

    Tекст: Антон Антонов

    В Милане и Кортина-д'Ампеццо проходит церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщают информационные агентства.

    Основная часть церемонии проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, параллельно мероприятия организованы в Кортина-д'Ампеццо, Предаццо и Ливиньо из-за удаленности кластеров соревнований, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии запланирован традиционный парад спортсменов, однако представители России не принимают в нем участия по решению Международного олимпийского комитета.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, передает ТАСС.

    Завершение Олимпийских игр в Италии запланировано на 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, по данным Il Messaggero, включит чествование известных деятелей итальянской культуры – актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    5 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    Глава WADA Банька заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент WADA Витольд Банька признался, что его обеспокоило присутствие тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Банька признался, что испытывает дискомфорт из-за присутствия российского тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.

    По его словам, у агентства нет оснований для ее отстранения: «Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения», – отметил он.

    Банька добавил, что, несмотря на отсутствие формальных претензий к Тутберидзе, ее появление на играх вызывает у него личное неудобство. Он подчеркнул, что говорит о своих чувствах, а не о юридической стороне вопроса.

    Тутберидзе ранее была тренером Камилы Валиевой, которую в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камилла Валиева завершила четырехлетнюю дисквалификацию.

    Всемирное антидопинговое агентство WADA потребовало от Валиевой выплатить компенсацию.

    Фигуристка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

    5 февраля 2026, 21:45 • Новости дня
    Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне

    Tекст: Ольга Иванова

    В Олимпийской деревне Милана зафиксированы случаи вандализма, в результате которых за месяц были повреждены 70 душевых кабин, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Итальянская полиция и антитеррористическое подразделение прокуратуры Милана начали расследование после серьезного акта вандализма в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Зафиксировано два инцидента, в результате которых были повреждены 70 душевых кабин.

    По данным издания, неизвестные вывели из строя сливные пробки и трубы, из-за чего произошли протечки, а повреждения, предположительно, были нанесены с помощью дрели. Инциденты произошли в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

    Следователи считают, что вандал мог быть как посторонним, так и сотрудником Олимпийской деревни. Сейчас ведётся просмотр записей с камер видеонаблюдения для установления личности злоумышленника.

    Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоится 6 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    5 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения МИД Италии в адрес России в якобы причастности хакеров к атакам на олимпийские объекты.

    По словам Захаровой, подобные бездоказательные заявления являются клеветой, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты, которую приписал хакерам, якобы связанным с Россией.

    «Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», – сказала Захарова.

    Напомним, МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    6 февраля 2026, 06:50 • Новости дня
    Задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально

    Tекст: Катерина Туманова

    Две гражданки России, задержанные у военной базы Кэмп-Пендлтон в конце января, оказались нелегальными мигрантками и остаются под стражей до завершения разбирательства, заявил представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.

    По его словам, Наталия Дудина и Кристина Малышко были задержаны 17 января у главного входа на базу Кэмп-Пендлтон, обе женщины находились на территории США нелегально, передаёт ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что россиянки въехали в страну 11 декабря 2021 года через сухопутный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой.

    Миграционная служба подчеркнула, что обе женщины останутся под стражей ICE до окончания административного разбирательства.

    В отношении Дудиной, по словам представителя ведомства, рассматривается вопрос о депортации из США. Также стало известно, что в 2023 году полиция Лос-Анджелеса задерживала Дудину по подозрению в домашнем насилии и нападении, но впоследствии отпустила.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посольство России в Вашингтоне подтвердило, что россиянки были задержаны после «несанкционированного въезда» на военный объект. Задержанных у базы в США россиянок поместили в иммиграционный центр Сан-Диего.

    7 февраля 2026, 02:12 • Новости дня
    Церемония открытия Олимпийских игр в Италии завершилась

    Маттарелла объявил Олимпийские игры в Италии открытыми

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония прошла сразу в четырех городах: Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Впервые парад спортсменов и церемония открытия были организованы одновременно на нескольких площадках, передает ТАСС.

    Огонь зимних Олимпийских игр был зажжен в двух городах – Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это произошло впервые за всю историю проведения Игр. В Милане эту задачу выполнил Альберто Томба, а в Кортина-д'Ампеццо – Дебора Компаньони. Оба спортсмена являются трехкратными олимпийскими чемпионами и выступали за сборную Италии.

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо подошла к концу, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в основной программе Олимпиады выступят тринадцать российских атлетов. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    6 февраля 2026, 08:08 • Новости дня
    Госдеп назвал Олимпиаду продвижением США в качестве «лидера мирового спорта»
    Госдеп назвал Олимпиаду продвижением США в качестве «лидера мирового спорта»
    @ Eurasia Sport Images/Just Pictures/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта», сообщила газета Politico.

    Газета Politico ознакомилась с внутренней служебной запиской Госдепартамента, в которой подчеркиваются «большие планы» Дональда Трампа на эти Игры. Белый дом рассчитывает, что участие США в Олимпиаде придаст дополнительный импульс так называемому «десятилетию спорта в Америке», передает ТАСС.

    Кроме того, зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта».

    США примут летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2028 году, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2034 году, а также чемпионат мира по футболу.

    На церемонии открытия Олимпийских игр в Милане, которая пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро», ожидается присутствие вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026, но разрешил им присутствовать в качестве зрителей.

    Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал нецелесообразным показ Олимпийских игр 2026 года на российских федеральных телеканалах из-за отсутствия спортсменов России.

    5 февраля 2026, 22:21 • Новости дня
    Би-би-си обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК

    Tекст: Вера Басилая

    Четырем российским спортсменам, допущенным на Олимпиаду в Париже, предъявили претензии по поводу их нейтрального статуса из-за контактов с фигурантами украинских санкционных списков.

    Британская вещательная корпорация Би-би-си опубликовала статью, в которой, ссылаясь на данные украинской стороны, усомнилась в соблюдении четырьмя российскими спортсменами критериев нейтрального статуса, передает РБК.

    В материале сообщается, что фигурист Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежка Ксения Коржова якобы совершали действия, которые можно трактовать как поддержку спецоперации.

    Журналисты опирались на информацию украинской компании «Мольфар» и журналиста Артема Худолеева, который передавал подобные сведения спортивным организациям перед Олимпиадой в Париже.

    Би-би-си сообщает, что смогла подтвердить данные по каждому из четырех спортсменов. Так, претензии к Гуменнику связаны с работой с хореографом Ильей Авербухом, внесенным Украиной в санкционный список в 2023 году.

    Коростелев, по данным Би-би-си, был назван армейским лыжником на сайте ЦСКА в 2023 году и ставил лайки постам Вероники Степановой, которая находится в украинском санкционном списке.

    В отношении Непряевой корпорация указала на ее участие в сборах в Крыму в 2022 году. Коржовой инкриминируется лайк посту гимнаста Никиты Нагорного, который занимает руководящие посты в общественных молодежных организациях и находится под санкциями ЕС, США, Канады и Британии.

    В статье также напоминается о визите члена комиссии МОК Моринари Ватанабэ в Москву, где он был замечен в дружеских объятиях с Нагорным. МОК ранее подчеркивал, что доверяет комиссии по допуску спортсменов.

    Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты и связал это с хакерами, якобы имеющими отношение к России.

    Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Между тем все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    4 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса

    Организаторы начали продавать два билета по цене одного на открытие Олимпиады

    Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса
    @ David McIntyre/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Организаторы Олимпиады в Италии предложили акцию два билета по цене одного на церемонию открытия из-за низкого спроса, сообщает La Repubblica.

    Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии начал распродажу билетов на церемонию открытия по акции «два по цене одного» из-за отсутствия ажиотажа, передает РИА «Новости».

    Мероприятие пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля, однако за два дня до церемонии почти 10 тыс. мест оставались свободными. Организаторы разослали промокод на скидку различным пользователям и включили предложение в клубную рассылку для болельщиков футбольного клуба «Милан».

    Ранее аналогичная акция действовала только для зрителей моложе 26 лет, однако теперь распространяется и на другие категории. Для волонтеров действовало отдельное предложение: четыре билета по 26 евро каждый. В оргкомитете рассчитывают на всплеск интереса к церемонии в последние дни перед стартом.

    Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На участие в соревнованиях в нейтральном статусе согласились 13 российских спортсменов, однако нейтральные атлеты не будут участвовать в церемонии открытия, как ранее сообщил Международный олимпийский комитет.

    Все российские участники с нейтральным статусом успешно прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    Ранее МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде.

    4 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    Соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх прервали из-за освещения

    Tекст: Катерина Туманова

    Соревнования по кёрлингу среди смешанных пар в групповом этапе на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят на стадионе в Кортина-д'Ампеццо, вынуждены были прервать из-за освещения. Оно пропало.

    «Кёрлинг: Первая сессия смешанных пар отложена из-за проблем с освещением. В связи с проблемами освещения на площадке игра в первом раунде была временно приостановлена», – сообщили на сайте Игр.

    Через несколько минут соревнования возобновились, так как проблемы с освещением были устранены.

    «И камни снова вращаются!» – написали там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Все российские олимпийцы прошли допинг-тесты перед Играми. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса.

    5 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    Первая олимпийская тренировка для горнолыжника Мёллера завершилась эвакуацией

    Олимпийская тренировка для горнолыжника Мёллера завершилась эвакуацией

    Tекст: Катерина Туманова

    Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер был эвакуирован по воздуху после аварии во время первой олимпийской тренировки по скоростному спуску.

    Норвежец Фредрик Мёллер упал во время первой тренировки перед предстоящими олимпийскими соревнованиями по скоростному спуску в Бормио, Италия. Медицинские бригады доставили его вертолётом с гоночного холма, и он пропустит субботний скоростной спуск из-за травмы, сообщает Skiracing.com.

    Мёллер почувствовал боль в плече, когда его доставили в больницу в близлежащем итальянском городе Сондало, сообщил представитель пресс-службы Norwegian Alpine Team Эспен Графф. Обследование выявило травму плеча.

    «Фредрик вывихнул левое плечо. Лечение прошло успешно, и теперь команда медиков приступит к дальнейшей реабилитации. Других травм при падении у него не было», – сообщил в среду врач норвежской команды Тронд Флобергхаген.

    Позже в среду сборная Норвегии по горнолыжному спорту отстранила Мёллера от участия в олимпийском скоростном спуске. Врач команды сказал, что медицинская бригада пришла к выводу о невозможности старта Мёллер в субботнем скоростном спуске.

    «Затем мы посмотрим, реально ли начать гонку в супергиганте, но мы должны постоянно оценивать это», – добавил Флобергаген.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса. Соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх прервали из-за освещения.

    5 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    В МОК допустили перенос зимних Олимпийских игр на январь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Международного олимпийского комитета движения обсуждает возможность смещения сроков проведения зимних соревнований на первый месяц года, сказала глава МОК Кирсти Ковентри.

    Комитет изучит вариант изменения графика стартов, поводом для подобной инициативы стали серьезные климатические сдвиги, передает РИА «Новости».

    За Олимпиадой следует Паралимпиада, которую придется проводить уже в марте, указала Ковентри.

    Хотя официальное открытие Олимпиады намечено на 6 февраля, первые встречи в рамках состязаний уже прошли, это были матчи смешанных пар керлингистов.

    6 февраля 2026, 01:55 • Новости дня
    Болельщики вывесили российский флаг во время хоккейного матча на Олимпиаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время женского хоккейного матча Олимпиады между сборными США и Чехии болельщики вывесили российский флаг, который вскоре был снят по требованию организаторов.

    Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде встречи женских сборных США и Чехии на Олимпийских играх в Италии. Болельщики вывесили флаг на несколько минут, после чего его сняли по требованию Международной федерации хоккея (IIHF), передает sport.cz.

    «Наш третий вратарь (Юли Пейшова) заметила российский флаг, сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно»,  – заявила генеральный менеджер сборной Чехии Тереза Садилова.

    Матч завершился победой сборной США со счетом 5:1, эта встреча была первой в группе А.

    В связи с санкциями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за украинского конфликта, российские флаги и государственная символика запрещены на Олимпийских играх, даже на трибунах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса. Би-би-си обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК.

    6 февраля 2026, 23:01 • Новости дня
    Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Италии

    Генсек ООН Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия на период зимних Олимпийских игр в Италии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия во время зимних Олимпийских игр 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, единственной борьбой между народами должна стать борьба на спортивной арене, а не на поле боя.

    Гутерриш подчеркнул символичность Олимпийских и Паралимпийских игр, назвав их «маяком надежды» и праздником командной работы, честной игры и взаимного уважения. Он отметил, что благодаря усилиям спортсменов весь мир может увидеть, чего способно достичь человечество, когда стремится к лучшему.

    Глава ООН отдельно обратился к участникам конфликтов с призывом соблюдать перемирие во имя мира: «Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру», – заключил он.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия будет представлена 13 спортсменами в семи видах спорта, которые выступят в нейтральном статусе.

    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии.

    Организаторы церемонии решили включить чествование Раффаэллы Карра, Джорджо Армани и Бруно Мунари.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026, но разрешил быть зрителями на церемонии.

    6 февраля 2026, 20:02 • Новости дня
    Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта и АТОР о гибели туристки

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведомство обратилось к египетским властям и российским туроператорам после гибели российской туристки, предположительно из-за кишечной инфекции.

    Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения и народонаселения Египта с требованием предоставить результаты расследования и оценить риск ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщается в официальном канале ведомства в MAX. Запрос был также отправлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

    По информации СМИ, российская туристка скончалась после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе, предположительно причиной стала кишечная инфекция.

    В ведомстве напомнили: «Туристам рекомендуется тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, обязательно мыть фрукты и овощи, а также избегать контакта с людьми с признаками инфекции».

    Роспотребнадзор рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках ухудшения самочувствия, таких как температура, рвота или сыпь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристка из России погибла в ДТП на острове Пхукет, а ее пассажир получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

    Еще одна российская гражданка умерла при крушении катера в Андаманском море рядом с островом Пхукет.

    Две россиянки оказались под стражей на территории США после того, как случайно заехали на военную базу в поисках ресторана быстрого питания.

    6 февраля 2026, 09:25 • Новости дня
    Олимпиаду решили открыть чествованием Армани и Карра в Милане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр включит чествования известных деятелей итальянской культуры – актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари, пишет газета Il Messaggero.

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр будет посвящена памяти выдающихся представителей итальянской культуры, сообщает ТАСС. В частности, будут отмечены заслуги актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари. Организаторы намерены обратить особое внимание на вклад этих деятелей в международное признание итальянского искусства.

    По данным Il Messaggero, кульминацией вечера станет одновременное зажжение двух олимпийских чаш – у Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортине д’Ампеццо. В музыкальной программе примут участие звезды мировой и итальянской сцены, среди которых названы Мэрайя Кэри, Лаура Паузини и Снуп Догг.

    В завершение церемонии итальянский оперный певец Андреа Бочелли исполнит арии из оперы Джакомо Пуччини «Турандот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК пригласил четверых российских спортсменов на Олимпиаду.

    МОК также ранее пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву.

    МОК запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

