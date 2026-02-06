В Румынии за неделю зафиксировали 11 смертей от гриппа

В Румынии число умерших от гриппа достигло 68 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Румынии за последнюю неделю скончались 11 человек из-за осложнений, вызванных вирусом гриппа, передает РИА «Новости». Всего с начала декабря количество жертв гриппа в стране достигло 68, сообщили в пресс-службе Национального института общественного здоровья (INSP).

За минувшую неделю по всей стране было зарегистрировано 9039 клинических случаев гриппа. Это в 1,6 раза превышает средний показатель за аналогичный период последних пяти сезонов. Пациенты с гриппом выявлены во всех уездах, чаще всего болезнь фиксируется в городах Бухарест, Прахова и Констанца.

Согласно данным Национального электронного реестра вакцинации, около 1,3 млн граждан Румынии уже прошли вакцинацию от гриппа. Власти страны продолжают призывать население к профилактическим мерам и своевременной иммунизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Британии отмечено почти втрое больше госпитализаций с гриппом по сравнению с прошлым годом.

Между тем, в Новосибирске разработали мультивалентную мРНК-вакцину от гриппа, структуру которой можно быстро изменять под актуальный штамм. А в Федеральном медико-биологическом агентстве планируют запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году.