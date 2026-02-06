Умерла бывшая лидер советских пионеров Федулова

В возрасте 85 лет скончалась бывшая лидер пионеров СССР Алевтина Федулова

Tекст: Тимур Шайдуллин

Алевтина Федулова, одна из основательниц и многолетний лидер Союза женщин России, скончалась на 86-м году жизни. О ее смерти РИА «Новости» сообщило окружение известной общественной и политической деятельницы.

«Пятого февраля ушла из жизни Алевтина Васильевна Федулова», – сообщил собеседник агентства. Федулову назвали человеком, который стал символом беззаветного служения идеалам добра, справедливости и заботы о будущем поколений. Ее имя тесно связано с историей Всесоюзной пионерской организации, которую она возглавляла более десяти лет, посвятив себя воспитанию миллионов детей.

В начале 1990-х Федулова сыграла ключевую роль в становлении Союза женщин России, преобразовав под своим руководством Комитет советских женщин и укрепив традиции женского движения. Благодаря ей и политическому движению «Женщины России» впервые на федеральном уровне прозвучала женская повестка, а организация стала опорой для многих женщин страны.

Как депутат Госдумы I созыва и первая в истории женщина-заместитель председателя палаты, Федулова активно защищала интересы семьи, детства и социальной справедливости. Она родилась 14 апреля 1940 года в Электростали Московской области, с 1963 года была членом КПСС, а с 1971 по 1984 годы возглавляла Центральный совет Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

В 1993 году Федулова была избрана депутатом Госдумы по списку объединения «Женщины России», возглавляла одноименную парламентскую фракцию, а с января 1994 по декабрь 1995 года занимала пост заместителя председателя Государственной Думы.

