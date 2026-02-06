Львова-Белова обсудила помощь семьям для возвращения детей домой

Tекст: Елизавета Шишкова

В администрации президента РФ прошла встреча с участием уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, представителей профильных министерств, судебных органов, прокуратуры и региональных омбудсменов из семи регионов. Обсуждались случаи пяти семей, где требуется помощь в восстановлении родительских прав и возвращении детей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Львовой-Беловой, одной из матерей из Москвы предоставят психологическую поддержку и помогут собрать необходимые документы для возвращения двух дочерей, находящихся под опекой родственницы в Тамбовской области. Также ей окажут помощь с оплатой проезда для встреч с детьми.

Маме из Смоленской области поспособствуют в возвращении сына, который ранее находился у опекуна, лишенного полномочий. Львова-Белова отметила, что история отца из Республики Саха (Якутия), который после лишения прав изменил образ жизни и обратился за поддержкой к адвокату, также получила отклик – семье пообещали содействие обеих опекунских служб.

Молодая мама из Крыма, которую планировали лишить родительских прав из-за возраста и нестабильного положения, получит время для улучшения ситуации и помощь в оплате услуг адвоката. Органы опеки отказались от иска о лишении прав, договорившись о мониторинге ситуации.

Особое внимание уделено истории из ДНР, где после болезни матери трое сестер оказались в учреждении. Для возвращения их к отцу обеспечат установление отцовства, оформление документов, выплат и завершение ремонта в доме.