Лукашенко отказался пробовать снюс на совещании по табаку

Лукашенко отказался пробовать снюс, принесенный премьером Турчиным

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин принес на совещание у президента Александра Лукашенко упаковку снюса. Видеозапись с заседания, посвященного регулированию торговли электронными сигаретами и смесями, опубликована в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе белорусского лидера.

На видео видно, как Турчин подает президенту упаковку некурительного табака. Лукашенко взял баночку и уточнил: «И что, под язык кладешь?» Премьер объяснил, что снюс кладут под губу, чтобы получить дозу никотина.

Лукашенко в ответ, отметил: «То есть голова кружится? Интересно, иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут». При этом белорусский лидер отказался пробовать снюс, заявив: «Не буду закладывать пока».

Турчин добавил, что такой табак может иметь успокаивающее действие. Лукашенко с иронией заметил, что главное, чтобы сам премьер не начал использовать снюс для снятия стресса.

