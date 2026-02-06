Группу московских полицейских обвинили в легализации 2 тыс. мигрантов

В Москве задержали полицейских за легализацию нескольких тысяч мигрантов

Tекст: Елизавета Шишкова

Следствие установило, что с января 2023 года по октябрь 2025 года сотрудники отдела по вопросам миграции в Юго-Западном округе Москвы за вознаграждение организовали нелегальную миграцию более 2 тыс. иностранцев, предоставляя им фиктивные учебные визы, РИА «Новости».

«Расследуется уголовное дело в отношении преступной группы из семи лиц, среди которых пятеро сотрудников органов внутренних дел, в том числе начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД России по Москве, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции», – сообщили в ведомстве.

С февраля по июль 2025 года члены группы исключили из реестра не менее 1500 иностранных граждан, после чего изготовили им поддельные документы с ложными данными о принимающей стороне и внесли их в базу. Таким образом, мигранты получили легальный статус.

СК сообщил, что начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускорение выдачи российского паспорта, а инспектор и участковый обеспечили прохождение фиктивных проверок в образовательных организациях для иностранных граждан.

«В настоящее время все семь участников преступной группы задержаны. Проводятся необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства обвиняемых, а также выемки документов в государственных органах. Изъятые предметы и документы указывают на причастность соучастников к совершенным преступлениям», – уточнили в СК.

Сейчас рассматривается вопрос о выдворении, лишении гражданства и депортации иностранцев, легализованных в результате этих действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ и МВД раскрыли крупный канал незаконной миграции, через который легализовали более 2 тыс. выходцев из Азии и Ближнего Востока.

В Иркутске полиция задержала шесть человек по подозрению в незаконной легализации более 1,5 тыс. мигрантов.

В Северо-Западном округе Москвы полиция выявила канал незаконного оформления мигрантов с участием сотрудников хостела.