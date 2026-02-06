Возвращенные с Украины жители Курской области пожаловались на плохое питание

Tекст: Дарья Григоренко

Жители Курской области рассказали о своем опыте пребывания в пункте временного размещения в Сумах. По их словам, условия питания оставляли желать лучшего: в рационе преобладали гречка, рис и тушенка сомнительного качества, передает ТАСС.

Возвращенная с Украины хительница Курской области Валентина Сосновская отметила: «Кормешка отвратительная. Нас начали кормить гречкой и все время: гречка, гречка, гречка. Была еще, не знаю, такая тушенка вонючая. Есть было невыносимо, но куда деваться».

Другой житель региона Александр Ткачев, который провел в Сумах почти год, рассказал, что людей разместили в бывшей больнице, переоборудованной под ПВР. По его словам, в меню также регулярно появлялись фасоль и рис. Ткачев признался, что в ближайшее время не сможет есть гречку из-за пережитого.

Ранее женщина из Курской области рассказала о недостатке лекарств во время содержания на Украине, где из медикаментов ей давали только парацетамол.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жители Суджанского района, которых ранее вывезли на Украину, прибыли в Курск и были обеспечены всем необходимым в пункте временного размещения.

Напомним, помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский заявил о возвращении на родину трех жителей Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года.