Соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент

Tекст: Денис Тельманов

Государственная канцелярия по делам интернет-информации КНР в Пекине оштрафовала компанию Beijing Kuaishou Technology на 17,2 млн долларов, передает CCTV.

Поводом для санкций стали неоднократные трансляции порнографического характера на платформе Kuaishou, одной из самых популярных соцсетей Китая с более чем 400 млн активных пользователей ежедневно.

По информации CCTV, расследование в отношении компании началось после выявления случаев размещения и распространения незаконного контента.

Проверка показала, что платформа не выполнила требования кибербезопасности, не устранила вовремя выявленные риски и не удалила запрещенные материалы.

Власти Китая пообещали продолжить ужесточать меры контроля в интернете, проводить расследования подобных нарушений и обеспечивать кибербезопасность в стране.

