Названы дата и место похорон сына Каддафи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Похороны сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, 53-летнего политика Сейф аль-Ислама Каддафи, состоятся 6 февраля в городе Бени-Валид.

Организаторы сообщили РИА «Новости», что подготовка к траурной церемонии идет полным ходом, тело погибшего уже доставлено в город. Представитель комитета по организации похорон Насер Абу Таляль заявил: «Мы получили тело Сейф аль-Ислама вчера в 14.00. Подготовка в Бени-Валиде идет полным ходом».

Ожидается, что церемония прощания после пятничной молитвы соберет множество гостей, включая представителей СМИ и делегации из других стран. В районе аэропорта Бени-Валид усилены меры безопасности, размещены дополнительные машины полиции и скорой помощи. Глава управления скорой помощи и чрезвычайных ситуаций Мухаммед Абу ан-Ниран отметил, что создано семь медицинских пунктов на территории аэропорта и за его пределами для оперативного реагирования.

В то же время управление безопасности Бени-Валида заявило, что непосредственно на кладбище проститься с Сейф аль-Исламом смогут только члены семьи и ограниченное число старейшин племен Каддафа и Варфалла. Это решение принято для обеспечения безопасности и порядка во время похорон.

Напомним, Сейф аль-Ислам Каддафи погиб 3 февраля при нападении на его дом в городе Зинтан. Генпрокуратура Ливии установила круг подозреваемых после осмотра места преступления.

Позже Президентский совет Ливии назвал убийство попыткой сорвать процесс национального примирения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейф аль-Ислам ранее участвовал в политической жизни страны во времена Муаммара Каддафи и собирался баллотироваться в президенты в 2021 году, но выборы не состоялись.