Нидерланды вернули Египту бюст эпохи Тутмоса III

Tекст: Денис Тельманов

Бюст был возвращен Египту после расследования, завершенного в 2025 году, сообщает ТАСС.

Артефакт был незаконно вывезен из Египта, предположительно во время беспорядков в 2011 году, и обнаружен на ярмарке в Маастрихте в 2022 году.

Галерея Sycomore Ancient Art, купившая бюст, усомнилась в его происхождении и добровольно передала предмет властям для проверки.

Исполняющий обязанности министра культуры Нидерландов Гуке Мус заявил: «Наша политика заключается в том, чтобы возвращать предметы искусства, которые нам не принадлежат, в страны их происхождения».

По итогам расследования, бюст был украден из Египта и, по мнению экспертов, происходит из Луксора и изображает высокопоставленного чиновника времен фараона Тутмоса III.

Посол Египта в Нидерландах Эмад Ханна отметил важность возвращения культурных ценностей для туризма и экономики Египта. Он добавил, что Египет отслеживает появление похищенных артефактов на мировых выставках и аукционах.

