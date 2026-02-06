Стоимость бензина на бирже снизилась после разрешения экспорта производителям

Tекст: Денис Тельманов

Биржевые данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи показали, что за неделю стоимость бензина снизилась на 1,2-1,8%, передает ТАСС.

Бензин марки АИ-92 подешевел на 1,8% и теперь стоит 57,983 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 подешевел на 1,17% до 59,612 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель подорожал на 0,9% до 54,633 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель подешевел на 1,3% и стоит 52,385 тыс. руб., а зимний дизель прибавил 0,6%, достигнув 60,242 тыс. руб. за тонну.

Топочный мазут вырос в цене на 9% до 11,694 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы подорожали на 7,7% до 17,795 тыс. рублейза тонну, а стоимость авиационного керосина уменьшилась на 0,8% и составила 75,879 тыс. рублей за тонну.

Временный запрет на экспорт бензина и других видов топлива в России действует до конца июля, однако запрет на вывоз бензина теперь не распространяется на производителей. Разрешение на экспорт бензина для производителей вступило в силу с 31 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство ввело временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива.

Стоимость бензина на Петербургской бирже выросла за неделю, а цена Аи-92 приблизилась к 59 тыс. рублей за тонну.

Биржевые котировки бензина и дизельного топлива также увеличились, а сжиженные углеводородные газы подорожали более чем на 13% за торговую сессию.